Оккупанты ограничивают передвижение мирных граждан по Херсонской области – Генштаб ВСУ

"Противник ограничивает передвижение гражданского населения на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешен только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.