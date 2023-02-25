В Херсонской области погибли два человека, которые подорвались на мине. Еще один мужчина подорвался на растяжке, он госпитализирован

"Вблизи села Добрянка Высокопольской общины два человека подорвались на российской мине, когда обрабатывали поле. Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют наличие взрывчатки", – говорится в сообщении.

Люди погибли на месте.

Также в Херсоне рядом с речным портом на растяжке на своей даче подорвался 63-летний мужчина. Он госпитализирован.

"В теплые дни многим жителям Херсона хотелось бы посетить дачи, земельные участки, прогуляться за пределами жилых массивов, побережьями водоемов или в лесополосах. Но эти места могут быть заминированы. Не передвигайтесь по территориям, которые еще не обследовали взрывотехники! Не стоит пренебрегать простыми правилами безопасности! Берегите себя!" – предупредили в ОВА.