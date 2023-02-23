В Луганской области мужчина подорвался на мине, он госпитализирован – ОВА

"В больницу в Харьковской области госпитализирован мужчина 1984 года рождения, который вчера ночью, передвигаясь на собственном автомобиле по деоккупированной территории, наткнулся на вражескую мину вблизи Новоселовского", – сообщили в ОВА.
У пострадавшего диагностировали взрывную травму, многочисленные осколочные ранения, ушиб грудной клетки и ожоги.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.