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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области мужчина подорвался на мине, он госпитализирован – ОВА

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Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля
Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

В Луганской области мужчина подорвался на мине. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 23 февраля в Telegram.

"В больницу в Харьковской области госпитализирован мужчина 1984 года рождения, который вчера ночью, передвигаясь на собственном автомобиле по деоккупированной территории, наткнулся на вражескую мину вблизи Новоселовского", – сообщили в ОВА.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму, многочисленные осколочные ранения, ушиб грудной клетки и ожоги.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Луганская область, Луганская ОГА, война России против Украины, мины, мина
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