В Луганской области мужчина подорвался на мине, он госпитализирован – ОВА

Развязанная Россией война привела к образованию в Украине самого большого в мире минного поля Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram (архив)

"В больницу в Харьковской области госпитализирован мужчина 1984 года рождения, который вчера ночью, передвигаясь на собственном автомобиле по деоккупированной территории, наткнулся на вражескую мину вблизи Новоселовского", – сообщили в ОВА.

У пострадавшего диагностировали взрывную травму, многочисленные осколочные ранения, ушиб грудной клетки и ожоги.