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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люди пренебрегают ограничениями". На освобожденных территориях юга Украины гражданские начали чаще подрываться на минах – ОК "Юг"

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По данным полиции, из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область
По данным полиции, из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область
Фото: ЕРА (архив)

Население на освобожденных территориях на юге Украины все чаще отклоняется от проверенных маршрутов и рискует подорваться на минах, только за последнюю неделю в Бериславском районе Херсонской области два человека погибли и еще двое получили ранения в результате таких подрывов.

Об этом проинформировал пресс-центр оперативного командования "Юг".

"Ситуация с подрывами местного населения на территориях, где продолжаются стабилизационные мероприятия, имеет тенденцию к увеличению количества пострадавших. Люди отклоняются от проверенных маршрутов, пренебрегают ограничениями и предупреждающими знаками, углубляясь в лесополосы, рискуют сокращать дорогу по непроверенным маршрутам. В результате такой опрометчивости только на этой неделе в Бериславском районе произошло три подрыва", – говорится в релизе. 

Всего в Херсонской области девять человек погибли, восемь получили ранения в результате несоблюдения норм и ограничений, установленных в районах вероятного заминирования, сообщили в командовании. 

Кроме того, в ОК "Юг" проинформировали, что оккупанты применяют в Херсонской области разведывательные дроны для обнаружения позиций сил обороны и совершают единичные удары дронами-камикадзе "Ланцет". 

Удары дронами-камикадзе РФ совершает в том числе по сельскохозяйственным площадям деоккупированных территорий. В командовании не исключают, что так оккупанты пытаются активизировать оставленные там мины. 

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/639978071466601/

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Херсонская область, война России против Украины, пострадавшие, ограничения, мины, мина, Денис Шмыгаль
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