"Люди пренебрегают ограничениями". На освобожденных территориях юга Украины гражданские начали чаще подрываться на минах – ОК "Юг"

По данным полиции, из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область Фото: ЕРА (архив)

Об этом проинформировал пресс-центр оперативного командования "Юг".

"Ситуация с подрывами местного населения на территориях, где продолжаются стабилизационные мероприятия, имеет тенденцию к увеличению количества пострадавших. Люди отклоняются от проверенных маршрутов, пренебрегают ограничениями и предупреждающими знаками, углубляясь в лесополосы, рискуют сокращать дорогу по непроверенным маршрутам. В результате такой опрометчивости только на этой неделе в Бериславском районе произошло три подрыва", – говорится в релизе.

Всего в Херсонской области девять человек погибли, восемь получили ранения в результате несоблюдения норм и ограничений, установленных в районах вероятного заминирования, сообщили в командовании.

Кроме того, в ОК "Юг" проинформировали, что оккупанты применяют в Херсонской области разведывательные дроны для обнаружения позиций сил обороны и совершают единичные удары дронами-камикадзе "Ланцет".

Удары дронами-камикадзе РФ совершает в том числе по сельскохозяйственным площадям деоккупированных территорий. В командовании не исключают, что так оккупанты пытаются активизировать оставленные там мины.