Россияне за сутки обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и раненые

Херсон россияне обстреляли семь раз, в городе возникли пробелмы с отоплением Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Он отметил, что больше всего было минометных обстрелов – 34, из реактивных систем залпового огня – семь, артиллерийских – 28, два – с беспилотника, по одному танковому и из БМП.

"От артиллерии российских оккупационных войск пострадали более 30 населенных пунктов области", – добавил глава обладминистрации.

Есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, трое – ранены.

Накануне вечером Прокудин сообщал, что из-за российского обстрела в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, там поврежден магистральный трубопровод.