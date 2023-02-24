Россияне за сутки обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и раненые

Он отметил, что больше всего было минометных обстрелов – 34, из реактивных систем залпового огня – семь, артиллерийских – 28, два – с беспилотника, по одному танковому и из БМП.
"От артиллерии российских оккупационных войск пострадали более 30 населенных пунктов области", – добавил глава обладминистрации.
Есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, трое – ранены.
Накануне вечером Прокудин сообщал, что из-за российского обстрела в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, там поврежден магистральный трубопровод.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.