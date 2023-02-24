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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонской области, есть погибший и раненые

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Херсон россияне обстреляли семь раз, в городе возникли пробелмы с отоплением
Херсон россияне обстреляли семь раз, в городе возникли пробелмы с отоплением
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

За сутки 23 февраля российские оккупанты 73 раза обстреляли территорию Херсонской области, в том числе семь раз – Херсон. Об этом сообщил утром 24 февраля глава ОВА Александр Прокудин.

Он отметил, что больше всего было минометных обстрелов – 34, из реактивных систем залпового огня – семь, артиллерийских – 28, два – с беспилотника, по одному танковому и из БМП.

"От артиллерии российских оккупационных войск пострадали более 30 населенных пунктов области", – добавил глава обладминистрации.

Есть жертвы среди гражданского населения – один человек погиб, трое – ранены.

Накануне вечером Прокудин сообщал, что из-за российского обстрела в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, там поврежден магистральный трубопровод. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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