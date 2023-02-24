В Херсоне критическая ситуация с отоплением. Поврежден трубопровод, который обеспечивал теплом 600 домов

"Ситуация действительно тяжелая. Ночью ожидается мороз. Все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", – написал он вечером.
Позже в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что получает доклады из Херсона в течение всего дня.
"Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тыс. человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", – подчеркнул он.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.