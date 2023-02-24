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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне критическая ситуация с отоплением. Поврежден трубопровод, который обеспечивал теплом 600 домов

После освобождения из российской оккупации Херсон постоянно подвергается обстрелам захватчиков
После освобождения из российской оккупации Херсон постоянно подвергается обстрелам захватчиков
Фото: ЕРА (архив)

В результате очередного российского удара в Херсоне сложилась критическая ситуация с отоплением, сообщил в Facebook вечером 23 февраля глава Херсонской областной государственной военной администрации Александр Прокудин.

"Ситуация действительно тяжелая. Ночью ожидается мороз. Все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", – написал он вечером. 

https://www.facebook.com/alexandr.prokudin.7/posts/pfbid0hDWLaetKZvfaDw48hxoKsKU651REH99ZQPYiJTJtXrY6kF7D4vD2EaRKzMbiiYpMl

Позже в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что получает доклады из Херсона в течение всего дня. 

"Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тыс. человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", – подчеркнул он. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, отопление, Владимир Зеленский, обстрелы, Александр Прокудин
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