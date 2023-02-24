В Херсоне критическая ситуация с отоплением. Поврежден трубопровод, который обеспечивал теплом 600 домов

"Ситуация действительно тяжелая. Ночью ожидается мороз. Все службы будут круглосуточно работать над устранением последствий, но советую всем подготовить теплые вещи и обогреватели", – написал он вечером.

Позже в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что получает доклады из Херсона в течение всего дня.

"Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тыс. человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", – подчеркнул он.