ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клочко: Когда падет совсем путинский режим, будет окончательная победа Украины
Клочко: Когда падет совсем путинский режим, будет окончательная победа Украины
Фото из личного архива Клочко
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник херсонца Петра Клочко, который провел 260 дней в российской оккупации. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в городе после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.

В июне 2015 года издание "ГОРДОН" начало публиковать записки из дневника киевлянки, художника-оформителя Ирины Хорошуновой, которая со своей семьей в Киеве встретила Вторую мировую войну, фашистское вторжение на территорию Украины и провела долгие три года в оккупации. К моменту старта проекта уже больше года шла российско-украинская война, РФ оккупировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей, и человеческая история Хорошуновой многих задела за живое. Записки Хорошуновой помогали иначе взглянуть на современную историю, осознать боль потерь и трудный выбор людей, которые оставались дома или бежали от войны.

Тогда было трудно поверить, что нам предстоит снова публиковать дневники, созданные в оккупации, только уже не 80 лет назад, а прямо сейчас. В ситуации с дневником Хорошуновой мы имели на руках только текст и очень мало знали об авторе записок. Пришлось обращаться к читателям за информацией, разыскивать людей, которые были знакомы с Хорошуновой, работали вместе с ней или могли знать ее родных, искать документы в архивах и музеях. Современная история пишется прямо сейчас, и у нас есть уникальная возможность увидеть и услышать людей, которые стали свидетелями военных преступлений России.

В интервью корреспонденту издания 67-летний Клочко рассказал, что постоянно читал на сайте записки Хорошуновой. А когда сам оказался в оккупации, практически каждый день писал небольшие заметки о происходящем в родном Херсоне, чтобы отвлечься от плохих мыслей. Клочко всю жизнь проработал на местном хлопчатобумажном комбинате. Начинал слесарем, дошел до руководящей должности. Затем перешел работать в частную компанию, которая занималась производством изделий медицинского назначения. Руководил ею последние 23 года. Когда началось широкомасштабное вторжение, остался в городе, чтобы защищать предприятие и поддерживать подчиненных. Все это время вместе с ним была его супруга Алла. Их дочери живут самостоятельно – Людмила в Страсбурге (Франция), а Татьяна – в Киеве.

Никто с цветами русских не встречал. Они думали, что их будут ждать с теплыми объятиями… Ничего подобного

– Петр Игнатьевич, вы помните, что было накануне вторжения?

– 19 февраля у нас была семейная дата – 29 лет как мы обручились с Аллой, стали мужем и женой. Через год у нас родились долгожданные двойняшки – Людмила и Татьяна. Отметить дату решили у нас на даче. Она расположена на берегу реки Чайка, в двух километрах от Голой Пристани.

Зажгли камин, который я сам складывал два отпуска, накрыли праздничный стол. Были мы там вдвоем с супругой, а с дочками общались по интернету. Провели два замечательных дня и вернулись в Херсон. Конечно, тревога не отпускала. Тогда было много разговоров, нападет ли Россия. Почему-то мне не верилось. Информации не было никакой, полный вакуум, но росла тревога за будущее, за детей. 23 февраля после обычного ужина легли спать. А уже утром началось – в пять утра проснулись от звуков взрывов.

– Почему вы не уехали из города?

– Я работаю директором производства обособленного филиала крупной компании. Мы выпускали изделия медицинского назначения в ассортименте и средства гигиены. 45 семей в Херсоне имели стабильную зарплату, легальную работу, строили планы на будущее. Возрастной состав персонала пестрый, но преобладают люди старше 50. На мне были предприятие и люди. Я не знал, как долго все это будет длиться. Не мог бросить персонал. Надо было организовать охрану предприятия, оборудования. К счастью, у нас хороший коллектив и мы с этой задачей справились.

Кроме того, в Голой Пристани жил пожилой отец жены. Он очень болен и нуждается в постоянном уходе. Мы не могли его бросить, наоборот, забрали к себе.

– Когда вы начали вести свой дневник?

– Не с самого первого дня. Где-то с начала марта. В свое время я читал записки киевлянки Хорошуновой у вас на сайте. И вот, как и она, я просто стал записывал, как жил город. У меня не очень хорошая память, поэтому я думал хотя бы тезисно делать пометки. А уже в апреле, когда стало понятно, что все надолго, кода появилось больше времени, стал расширять их.

Я не профессионал. У меня не было цели издавать дневник. Просто записывал, чтобы не забыть. Это был такой способ отвлечься от тоски и безнадежности, убить время. Когда город освободили, я вернулся к этим заметкам, что-то расширил... Не знаю, зачем я это делаю. Дочка сказала, что это может быть важным, и предложила написать в вашу редакцию. Я так и сделал.

Камин на даче Клочко в Голой пристани. Теперь там живут орки. Фото из личного архива Клочко
Камин, построенный Клочко на даче в Голой Пристани. Сейчас на этой даче живут русские оккупанты. Фото из личного архива Клочко

– В Херсоне было много предателей?

– Были какие-то латентные почитатели русского мира, они быстро вскрылись. Откровенных коллаборантов где-то 10%. К сожалению, разного возраста и молодые в том числе. Мы старались от таких держаться подальше, ограничить общение.

Херсон был русскоязычным. Люди были отравлены совком, и эти метастазы никуда не делись. Но оказалось, что в большинстве своем горожане настроены проукраински. Не менее 70% были за Украину. Никто с цветами русских не встречал. Они думали, что их будут ждать с теплыми объятиями… Ничего подобного. Вот когда вернулись наши – такая эйфория. Сразу стало понятно, кого на самом деле ждали.

Многие сразу же, как началась оккупация, перешли на украинский язык принципиально, назло нашим "освободителям". И я свои записки вел на украинском. Говорить мне сложновато, а вот писать – легко. Украинский был для нас и как способ понять, кто свой, а кто – нет, и защиты – русские не понимали, о чем мы говорили.

Я летом попал в больницу. Провел там почти два месяца, видел, сколько и в каком состоянии привозили этих раненых русских и чеченцев. Много врачей уехало. Осталось на всю областную больницу всего восемь анестезиологов из 40, из них четверо – интерны. И все врачи между собой и с нами говорили только по-украински, рецепты, выписки все писали по-украински.

Кстати, поскольку раненых было много, а персонала не хватало, привезли каких-то врачей из Питера. Эти русские все пытались с нашими установить отношения, но оказались в полном вакууме. Только они заходили в кабинет, как наши врачи умолкали или продолжали вести между собой разговор на украинском. И как те ни пытались подружиться, "влиться" в коллектив, им не удалось.

И так было не только в больнице. Идешь по рынку, а к тебе какая-то девушка обращается на украинском и ты с ней беседуешь – и все вокруг говорят и улыбаются друг другу. У нас вся жизнь сконцентрировалась на рынках, базарах – там новости узнавали, общались.

И еще такой маленький момент. На рынке был парень один, играл на гитаре, пока его не скрутили. И вот он начинает играть гимн Украины или "Ой, у лузi червона калина", люди шли и бросали ему деньги. Это позиция. Сразу было видно, кто за что выступает.

А еще у нас есть такой Григорий Янченко, в народе дядя Гриша – он известен на всю Украину. Он бывший десантник, после Афганистана остался без ног и пальцев рук. Он ездил на коляске, одет в форму и берет, говорил исключительно на украинском и с коробкой "Помощь на ЗСУ" собирал деньги. И люди шли и бросали ему деньги. Представляете, мы в оккупации, повсюду русские с автоматами, но они не посмели его тронуть.

Многие кафе в Херсоне раздавали Wi-Fi бесплатно. И вот однажды мы стояли в кафе, вдруг с разных сторон подъезжает несколько машин, вошли вооруженные люди и с мясом вырвали роутер. Кто-то сдал...

– А как вели себя русские захватчики?

– Видно, у них первоначально была установка вести себя прилично, расположить к себе. Пока не пришли Росгвардия и ФСБ.

Сопротивление горожан было очень сильное, такие митинги проходили, когда тысячи людей выходили на улицы. Мы проходили от площади Свободы к вечному огню... Огромные массы людей. Конечно, они ничего не могли сделать. Помню на подмогу им пришли БТР и танки, военные стреляли в воздух. Но людей это не останавливало.

Митинги против российской оккупации в Херсоне. Фото: Суспільне Херсон / Telegram
Митинги против российской оккупации в Херсоне. Фото: Суспільне Херсон / Telegram

Тогда оккупанты поменяли тактику, перестали скручивать людей на митингах, а стали ходить по домам. Вычисляли людей при помощи наших предателей. Списки теробороны, активистов составили и стали ходить домой. Когда ты на митинге в многотысячной толпе – это одно, а когда к тебе домой приходят с автоматами, выламывают дверь – совсем другая ситуация.

Также по городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданской одежде. Их всегда было хорошо видно по росту, осанке. Они ходили молча, могли стать в какую-то очередь. Они ничего не покупали, просто стояли слушали, что люди обсуждают.

Отдельно стояли буряты. Я сталкивался с ними несколько раз. Крайне неприятные люди. Они даже не скрывали пренебрежения к нам. Хотя сами ходили в туалет на улицу.

Но чем было ближе к выводу, тем хуже русские себя проявляли.

– После того, что мир увидел в освобожденной от россиян Киевской области, мы понимаем, что такие ужасы, убийства происходили на всех оккупированных территориях. Что происходило в Херсоне, россияне также расстреливали и пытали людей?

– Сейчас работают правоохранительные органы, много чего выяснилось… В Херсоне нашли несколько пыточных, даже для подростков. Я знаю про парня, он один из первых вывесил украинский флаг на здании. Его забрали из дома. 40 дней родители не знали, что с ним, где он. Поначалу его били. Все пытались выведать про наше подполье.

И у нас есть расстрелянные семьи… Явно прямо на улицах убивали только в первые дни, когда входили в город. Я сам видел, как несколько дней стоял расстрелянный автомобиль, там погибли муж и жена. А наша тероборона, увы, оказалась без управления, без оружия. И их просто расстреляли.

– Везде, куда приходят россияне, отключают украинские телеканалы и блокируют интернет, как в условиях оккупации вы узнавали о происходящем?

– До 30 апреля была еще какая-то украинская связь. Телевидение вырубили сразу. Транслировались только российские каналы, соловьевы, "Звезда"... Проводной интернет у нескольких провайдеров отключился сразу. "Киевстар" держался очень долго. И мобильная связь была. Ее глушили. В первые дни можно было подняться повыше и поймать сигнал. А потом был период, когда дней на пять вообще все выключили. И потом из Крыма они провели свой интернет. В помощь нам был VPN, и можно было зайти на любой украинский ресурс.

Кстати, многие кафе в Херсоне раздавали Wi-Fi бесплатно. Иногда там собиралось по три сотни человек. И вот однажды мы стояли в кафе, вдруг с разных сторон подъезжает несколько машин, вошли вооруженные люди и с мясом вырвали роутер. Кто-то сдал…

– А что было с водой, светом?

– Все работало бесперебойно. Гауляйтер Владимир Сальдо говорил людям, что платить за коммуналку не нужно. Мол, все реквизиты украинские, вы помогаете нацистам, не платите – пользуйтесь и все, разберемся потом. И вот "потом" это наступило. Прихожу домой – у меня в двери распечатка: "Уважаемый клиент (без фамилии), срочно обратитесь в облэнерго для получения новых реквизитов на российские счета". Естественно, я никуда не пошел, как и раньше платил коммуналку через личный электронный кабинет своего банка. Некоторые люди, знаю, не платили ничего.

– За счет чего выживали люди, если многие предприятия не работали?

– Кто раньше получал на карту пенсию, соцпомощь, им регулярно приходили все выплаты. Надо сказать, что множество собственников херсонских компаний повели себя очень порядочно и, пока мы были в оккупации, а производство стояло, они продолжали платить зарплату на карту и это помогло людям выживать.

Какое-то время в отдельных маленьких магазинах можно было расплатиться украинской картой и даже некоторые банки работали. Нелегко пришлось молодым семьям, которые остались без работы, – они выезжали. Часть людей пошла на рынок торговать. Это позволяло сводить концы с концами. А тем, кто получал русский паспорт, давали подъемные 10 тыс. руб. за месяц. Но на это пошли единицы.

– А как херсонцы отреагировали на этот псевдореферендум?

– "Референдум" – это был ужас. Его объявляли несколько раз и, наконец, с 23-го по 27 сентября провели. Члены комиссий – чистые коллаборанты. Представляете, на рынке ставили ящик – бери и голосуй. Бред. Такой позор! Результат был понятен сразу.

Потом они стали ходить по домам. Потому что у них были списки избирателей. К сожалению, у оккупантов оказались все базы данных, например тех, у кого есть охотничье оружие, базы Пенсионного фонда, базы избирателей с парламентских выборов.

Схема такая: приезжает бусик, выходят вооруженные автоматами люди и два-три коллаборанта. Один ящик носит, у второго списки. Если подъезд закрыт, ломают двери, если есть настроение. Нет – идут дальше. Заходят и потом по квартирам ходят. Говорили: "Вы можете даже из квартиры не выходить, просто скажите, вы за или против, мы сами поставим птичку". И как люди могут отвечать, когда два автомата на тебя направлены?

Это был страшный день. Они по нашему кварталу ходили целый день и как-то попали в наш подъезд. Они стучали прикладами, ногами в дверь моей, но мы сидели тихо. Они пошли дальше.

Те, кто остался сейчас на левом берегу, даже если очень хотят, не могут никак попасть в Херсон. Там ужасная ситуация. Уже никто ни с кем не заигрывает. Люди очень ждут, когда их освободят

– Каким был месяц перед освобождением? Было предчувствие?

– Было видно движение техники через Антоновский мост. Потом, когда мост разбили, они пригнали баржу и оборудовали переправу под мостом. И вот месяц до освобождения мы наблюдали, как они уходили. Но предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. Более того, по своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом.

Фото: dvish_alive / Telegram
Разрушенный Антоновский мост. Фото: dvish_alive / Telegram

Странная такая тишина наступила 10 ноября. Поехал в город и не увидел никого – ни одного автоматчика нет. Вот тогда пришло понимание, что город освобожден.

Кстати, примерно за месяц до отступления русские ходили по всем причалам (в Херсоне было самое большое количество лодок зарегистрировано) и расстреливали лодки, моторы ломали. Серьезные катера отжали сразу.

Мы были на правом берегу, и нам повезло. Те, кто остался сейчас на левом берегу, даже если очень хотят, не могут никак попасть в Херсон. Тех, кто пытался убежать, лодкой переправиться, тупо расстреливали. Несколько уже таких случаев. Мой знакомый в Голой Пристани живет. Там ужасная ситуация. Уже никто ни с кем не заигрывает. Люди очень ждут, когда их освободят.

А еще русские занимались грабежами. Например, нашу фирму ограбили. Пригнали грузовик и загрузили все. Как всегда – холодильники, телевизоры, электроприборы, обогреватели, бытовую технику, столы, стулья, ну и, конечно, унитаз сняли. К счастью, производственные фонды уцелели – их не тронули. Я сейчас в Киеве, поправлял здоровье, но после 20 марта возвращаюсь в Херсон – надо запускать производство. Люди на месте, готовы работать, а стране нужна наша продукция.

– Что для вас будет победой, какой день?

– На первом этапе хотя бы вернуться к границам 24 февраля 2022 года. А в идеале – чтобы Россия вывела свои войска со всех наших территорий. Я понимаю, это будет сложно. Как говорил покойный Борис Немцов: "Путин скорее Кремль отдаст, чем Крым". И вот когда падет совсем путинский режим, будет окончательная наша победа.

Теги: Россия, телевидение, Украина, Херсон, референдум, война, оккупация, украинский язык, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Владимир Сальдо, русские, российские оккупанты, россияне, Голая Пристань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
 
 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 