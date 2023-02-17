СБУ задержала в Херсоне директора рекламного агентства, которое делало агитационные борды для псевдореферендума РФ

Об этом пресс-центр СБУ проинформировал в Facebook 17 февраля.

"Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался директор местного рекламного агентства, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами в период временного захвата областного центра", – говорится в релизе.

По данным СБУ, задержанный сам предложил оккупантам PR-услуги по поддержке псевдореферендума и "лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России".

Как говорится в релизе, директор рекламного агентства поддержал оккупантов в первые дни захвата города, "перерегистрировал" свое предприятие в оккупационной "администрации" и заключил контракт о предоставлении услуг рекламы для захватчиков.

"Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита. Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города. После освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили его, установили местонахождение и задержали", – заявили в спецслужбе.

Во время обысков в офисе и в квартире у задержанного нашли документацию и продукцию с доказательствами незаконных действий, говорится в релизе. Директору PR-агентства сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).