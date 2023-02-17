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СБУ задержала в Херсоне директора рекламного агентства, которое делало агитационные борды для псевдореферендума РФ

Мужчину задержали в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне
Мужчину задержали в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне директора рекламного агентства, которое изготовляло агитационные борды для российского псевдореферендума.

Об этом пресс-центр СБУ проинформировал в Facebook 17 февраля. 

"Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался директор местного рекламного агентства, который добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами в период временного захвата областного центра", – говорится в релизе. 

По данным СБУ, задержанный сам предложил оккупантам PR-услуги по поддержке псевдореферендума и "лично занимался разработкой "стратегии" вражеской информкампании за "присоединение" региона к составу России". 

Как говорится в релизе, директор рекламного агентства поддержал оккупантов в первые дни захвата города, "перерегистрировал" свое предприятие в оккупационной "администрации" и заключил контракт о предоставлении услуг рекламы для захватчиков. 

"Также его предприятие разработало и изготовило оптовую партию открыток и постеров на билборды с призывами в поддержку фейкового плебисцита. Стоимость "заказа" составляла более полумиллиона в гривневом эквиваленте. Деньги злоумышленник получал от рашистов в российских рублях. Для размещения агитационной продукции было использовано 20 рекламных щитов компании, установленных вдоль автомобильных дорог и в местах массового пребывания людей на территории украинского города. После освобождения Херсона коллаборант пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили его, установили местонахождение и задержали", – заявили в спецслужбе. 

Во время обысков в офисе и в квартире у задержанного нашли документацию и продукцию с доказательствами незаконных действий, говорится в релизе. Директору PR-агентства сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Херсон, реклама, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, обыски, партия, Служба безопасности Украины, сотрудничество, коллаборационизм
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