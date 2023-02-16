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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Высшего совета правосудия Усик: У нас нет точной информации о судьях-коллаборантах, но такие случаи единичны

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Усик: Сообщения о судьях-коллаборантах нуждаются в детальной проверке и расследовании было сотрудничество добровольным или под принуждением
Усик: Сообщения о судьях-коллаборантах нуждаются в детальной проверке и расследовании – было сотрудничество добровольным или под принуждением
Фото: pravo.ua

Высший совет правосудия (ВСП) не располагает данными об украинских судьях, которые работают на оккупантов, однако налаживает сотрудничество с правоохранителями, чтобы установить их. Об этом недано избранный глава ВСП Григорий Усик сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Журналисты спросили, сколько судей осталось на оккупированных территориях и можно ли говорить, что все они предатели. 

"Относительно количества коллаборантов [среди судей] в ВСП точной информации нет. Поступающие к нам сообщения свидетельствуют, что такие случаи есть. Все они нуждаются в детальной проверке и расследовании – было сотрудничество добровольным или под принуждением. Радует то, что такие случаи единичны",  сказал Усик.

Достоверных данных о том, какое количество судей осталось на оккупированных территориях, у ВСП также нет. Государственная судебная администрация пытается выяснить судьбу этих судей и установить с ними связь.

"Широкий резонанс получила история судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Юлии Александровны Матвеевой. Она пыталась выехать с оккупированной территории, но ее задержали оккупанты и семь месяцев она была в плену. Слава богу, что судью освободили, но судьба ее мужа, насколько я знаю, неизвестна",  рассказал Усик. 

Глава ВСП пояснил, что в тех случаях, когда с судьями нет связи, собрание судей принимает решение о прекращении выплаты им заработной платы. Юридически они остаются украинскими судьями, уволить их, по словам Усика, нельзя, пока нет проверенной информации. 

На вопрос о том, есть ли контакт у судебных органов с СБУ и ГБР по поводу проверок судей, он ответил, что ВСП находится "в процессе налаживания такого сотрудничества".

"Решая вопрос об увольнении судей, мы хотим иметь информацию, не причастны ли судьи к коллаборационной деятельности, а также не являются ли они гражданами другой страны", – подчеркнул глава ВСП.

Контекст:

Усик был избран председателем Высшего совета правосудия 23 января 2023 года, он был единственным кандидатом на этот пост, сообщала "Судебно-юридическая газета". До этого он работал судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. 

Теги: оккупация, Мариуполь, судьи, война России против Украины, Высший совет правосудия, судья, Государственная судебная администрация, коллаборационизм, Григорий Усик
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