Глава Высшего совета правосудия Усик: У нас нет точной информации о судьях-коллаборантах, но такие случаи единичны

Усик: Сообщения о судьях-коллаборантах нуждаются в детальной проверке и расследовании – было сотрудничество добровольным или под принуждением Фото: pravo.ua

Журналисты спросили, сколько судей осталось на оккупированных территориях и можно ли говорить, что все они предатели.

"Относительно количества коллаборантов [среди судей] в ВСП точной информации нет. Поступающие к нам сообщения свидетельствуют, что такие случаи есть. Все они нуждаются в детальной проверке и расследовании – было сотрудничество добровольным или под принуждением. Радует то, что такие случаи единичны", – сказал Усик.

Достоверных данных о том, какое количество судей осталось на оккупированных территориях, у ВСП также нет. Государственная судебная администрация пытается выяснить судьбу этих судей и установить с ними связь.

"Широкий резонанс получила история судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя Донецкой области Юлии Александровны Матвеевой. Она пыталась выехать с оккупированной территории, но ее задержали оккупанты и семь месяцев она была в плену. Слава богу, что судью освободили, но судьба ее мужа, насколько я знаю, неизвестна", – рассказал Усик.

Глава ВСП пояснил, что в тех случаях, когда с судьями нет связи, собрание судей принимает решение о прекращении выплаты им заработной платы. Юридически они остаются украинскими судьями, уволить их, по словам Усика, нельзя, пока нет проверенной информации.

На вопрос о том, есть ли контакт у судебных органов с СБУ и ГБР по поводу проверок судей, он ответил, что ВСП находится "в процессе налаживания такого сотрудничества".

"Решая вопрос об увольнении судей, мы хотим иметь информацию, не причастны ли судьи к коллаборационной деятельности, а также не являются ли они гражданами другой страны", – подчеркнул глава ВСП.