ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Дмитриева: В Херсоне медики от российских оккупантов прятали ценное оборудование, разбирали и выносили из больницы по частям под одеждой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитриева: В Херсоне орки крали все
Дмитриева: В Херсоне орки крали все
Фото из личного архива Дмитриевой

В интервью изданию "ГОРДОН" депутат Верховной Рады, заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, в каких условиях работали украинские врачи во время оккупации Херсона и как продолжают работать после освобождения.

"Надо местным врачам отдать должное, в каких условиях они лечат, какую смелость и смекалку показывают! Сразу после освобождения мы отвезли помощь в Херсон. Там медики от российских оккупантов прятали ценное оборудование, разбирали и выносили из больницы по частям под одеждой. Записывали, кто и что выносил. Теперь, конечно, это надо собирать. Были комичные случаи. Аппараты, которые не успели унести, сложили в коробку и написали: "Не работает". Когда пришли орки — они же крали все — врачи сказали: "Видите, написано: "Не работает", стоит тут как подставка". И так сохранили ценные аппараты. Персонал весь остался, никто не перешел на сторону врага", – подчеркнула нардеп.

Она сообщила, что в других регионах, которые столкнулись с реалиями "русского мира", медицинские работники также продолжают самоотверженно выполнять свою работу.

"И в других регионах врачи продолжают работать, хотя условия кошмарные. Например, Харьковский центр крови, по сути, живет в холодных сырых подвалах с первого дня вторжения. У многих сотрудников просто не осталось своего жилья, они там живут и работают. И работы немало – харьковчане идут, сдают кровь", – рассказала Дмитриева.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения многие медики не знали, как оказывать помощь при военных травмах, однако они быстро отреагировали и получили помощь от иностранных коллег.

"Много не знали и не умели, но научились. Наши врачи включились моментально. Сразу же стали звонить своим коллегам за границу – в США, ЕС, Израиль. Мы приняли быстро закон по телемедицине, чтобы врачи могли коммуницировать, и благодаря этому в том числе медики справились. Сколько было таких ситуаций, когда наш врач надевал камеру на лоб и вместе со своим коллегой, который находился за границей, проводил операцию – тот подсказывал, как действовать", – сказала Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов. Полный текст интервью

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Херсон, оккупация, Херсонская область, вторжение, больницы, интервью, врачи, телемедицина, врач, Оксана Дмитриева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
"Одержима". Инсайдер рассказал, что Мадонна делает со своим лицом
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Кличко: Когда пою на украинском, ощущаю, что я украинка, и этим горжусь
Галина ГРИШИНА
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Дорофеева приготовила себе шакшуку и сняла процесс на видео
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет
56-летняя Хайек снялась для мужского глянца и пожаловалась, что из-за амплуа сексуальной женщины получила комедийную роль лишь в 40 лет
Галина ГРИШИНА
У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети
У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети
Галина ГРИШИНА
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Кортни Кардашян выпустила жвачки, "улучшающие вкус вагины". Известный гинеколог назвала препарат "вагинальной аферой" и объяснила почему
Галина ГРИШИНА
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Шоколадные кексы. Рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением
Галина ГРИШИНА
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Свитолина и Хазанавичус посетили Бучу, Ирпень и встретились с Зеленским. Французский режиссер стал еще одним послом United24
Галина ГРИШИНА
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Ефросинина спросила у Дурнева, мог бы он полюбить Тину Кароль. Блогер ответил, почему это невозможно
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (62934)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (56974)
3
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (27938)
4
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24144)
5
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (22138)
6
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (19797)
7
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (19064)
8
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (17391)
 
 
 
 