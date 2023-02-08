Нардеп Дмитриева: В Херсоне медики от российских оккупантов прятали ценное оборудование, разбирали и выносили из больницы по частям под одеждой

"Надо местным врачам отдать должное, в каких условиях они лечат, какую смелость и смекалку показывают! Сразу после освобождения мы отвезли помощь в Херсон. Там медики от российских оккупантов прятали ценное оборудование, разбирали и выносили из больницы по частям под одеждой. Записывали, кто и что выносил. Теперь, конечно, это надо собирать. Были комичные случаи. Аппараты, которые не успели унести, сложили в коробку и написали: "Не работает". Когда пришли орки — они же крали все — врачи сказали: "Видите, написано: "Не работает", стоит тут как подставка". И так сохранили ценные аппараты. Персонал весь остался, никто не перешел на сторону врага", – подчеркнула нардеп.

Она сообщила, что в других регионах, которые столкнулись с реалиями "русского мира", медицинские работники также продолжают самоотверженно выполнять свою работу.

"И в других регионах врачи продолжают работать, хотя условия кошмарные. Например, Харьковский центр крови, по сути, живет в холодных сырых подвалах с первого дня вторжения. У многих сотрудников просто не осталось своего жилья, они там живут и работают. И работы немало – харьковчане идут, сдают кровь", – рассказала Дмитриева.

По ее словам, в начале полномасштабного вторжения многие медики не знали, как оказывать помощь при военных травмах, однако они быстро отреагировали и получили помощь от иностранных коллег.

"Много не знали и не умели, но научились. Наши врачи включились моментально. Сразу же стали звонить своим коллегам за границу – в США, ЕС, Израиль. Мы приняли быстро закон по телемедицине, чтобы врачи могли коммуницировать, и благодаря этому в том числе медики справились. Сколько было таких ситуаций, когда наш врач надевал камеру на лоб и вместе со своим коллегой, который находился за границей, проводил операцию – тот подсказывал, как действовать", – сказала Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали: "Не работает". Так сохранили оборудование от оккупантов. Полный текст интервью