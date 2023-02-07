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Нардеп Дмитриева: Сайт, где принимали заявки от иностранцев, был перегружен – так много врачей после вторжения РФ хотели приехать в Украину

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Дмитриева: Иностранные врачи много жизней спасли и работали в сложных условиях
Дмитриева: Иностранные врачи много жизней спасли и работали в сложных условиях
Фото из личного архива Дмитриевой

В интервью изданию "ГОРДОН" депутат Верховной Рады, заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, как зарубежные медработники помогали Украине после начала полномасштабного вторжения России.

"Сайт, где принимали заявки от иностранных врачей, был перегружен. Так много врачей хотели приехать в Украину, чтобы помогать нашим медикам, что Минздраву даже пришлось отсеивать заявки. Мы тогда сами слабо понимали, как это делать, ведь надо этим врачам обеспечивать безопасность. Но мы очень признательны всем за такую невероятную поддержку", – сообщила депутат.

По ее словам, международный фонд "Сумка самаритянина" привез врачей, которые лечили украинцев, и развернул в Изюме полевой госпиталь, поскольку местная больница была полностью разгромлена.

"В этом госпитале на колесах было все необходимое – проведен кислород, операционные, инфекционные боксы, "ковидное" отделение со всем оборудованием и медикаментами, постирочные, столовые, генераторы. Туда приехали американские врачи (от терапевтов до хирургов), принимали сами пациентов, все наладили, настроили, обучили наш персонал, привезли необходимые лекарства", – рассказала Дмитриева.

Другая международная организация "МОАС-Украина" с первых дней занималась эвакуацией раненых бойцов.

"Они приехали со своими врачами и вывозили из серой зоны раненых, эвакуировали в госпитали. Их анестезиологи и хирурги – высшего класса специалисты. Они много жизней спасли и работали в сложных условиях. Мост подорван, а человека надо переправить. Они упаковывали раненого в специальные носилки, натягивали трос и через переправу перетягивали. На той стороне вторая бригада встречала раненого и доставляла в больницу. Это невероятные спецоперации. Они все делали на своих машинах, ни у кого ничего не просили, имели свое оборудование и лекарства", – обратила внимание Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: В Херсоне врачи сложили аппараты, которые не успели спрятать, в коробку и написали “не рабочий“. Так сохранили оборудование от оккупантов. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, медицина, война, волонтеры, госпиталь, иностранцы, война России против Украины, Минздрав, врачи, Оксана Дмитриева
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