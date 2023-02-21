В Херсоне шестеро погибших и 12 пострадавших вследствие обстрела. Под удар попали рынок, остановка, детсад и больница – ОК "Юг"

"Враг нанес удары по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуры, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям", – уточнили украинские военные.
Отмечается, что несколько домов получили существенные повреждения, в многоэтажках в результате прямых попаданий возникли пожары в нескольких квартирах.
"Обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта. Просто посреди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали", – говорится в сообщении ОК "Юг".
Обстрел Херсона произошел 21 февраля около 12.00, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздалось около 20 взрывов. Оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град". В комендатуре города сообщали о шестерых погибших, данные о пострадавших находились в стадии уточнения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.