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Херсонец Клочко об оккупации: Во время "референдума" ходили по квартирам, говорили: "Можете не выходить, просто скажите, вы за или против". И как отвечать, когда два автомата на тебя направлены?

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Клочко: Результат "референдума" был понятен сразу
Клочко: Результат "референдума" был понятен сразу
Фото: ssu.gov.ua

В интервью изданию "ГОРДОН" житель Херсона Петр Клочко, который провел 260 дней в российской оккупации, рассказал, как россияне проводили так называемый референдум.

"Референдум" – это был ужас. Его объявляли несколько раз и, наконец, с 23-го по 27 сентября провели. Члены комиссий – чистые коллаборанты. Представляете, на рынке ставили ящик – бери и голосуй. Бред. Такой позор! Результат был понятен сразу", – отметил Клочко.

Поскольку жители Херсона голосовать не хотели, сообщил собеседник, оккупанты стали ходить по домам.

"У них были списки избирателей. К сожалению, у оккупантов оказались все базы данных, например, тех, у кого есть охотничье оружие, базы Пенсионного фонда, базы избирателей с парламентских выборов. Схема такая: приезжает бусик, выходят вооруженные автоматами люди и два-три коллаборанта. Один ящик носит, у второго списки. Если подъезд закрыт, ломают двери", – отметил Клочко.

Он подчеркнул, что оккупанты запугивали людей.

"Говорили: "Вы можете даже из квартиры не выходить, просто скажите, вы за или против, мы сами поставим птичку". И как люди могут отвечать, когда два автомата на тебя направлены? Это был страшный день. Они по нашему кварталу ходили целый день и как-то попали в наш подъезд. Они стучали прикладами, ногами в дверь нашей квартиры, но мы сидели тихо. Они пошли дальше", – рассказал Клочко.

Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник Петра Клочко, созданный во время российской оккупации. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в Херсоне после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, референдум, война, оккупация, вторжение, война России против Украины, русские, российские оккупанты, россияне
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