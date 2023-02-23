Херсонец Клочко об оккупации: Во время "референдума" ходили по квартирам, говорили: "Можете не выходить, просто скажите, вы за или против". И как отвечать, когда два автомата на тебя направлены?

"Референдум" – это был ужас. Его объявляли несколько раз и, наконец, с 23-го по 27 сентября провели. Члены комиссий – чистые коллаборанты. Представляете, на рынке ставили ящик – бери и голосуй. Бред. Такой позор! Результат был понятен сразу", – отметил Клочко.

Поскольку жители Херсона голосовать не хотели, сообщил собеседник, оккупанты стали ходить по домам.

"У них были списки избирателей. К сожалению, у оккупантов оказались все базы данных, например, тех, у кого есть охотничье оружие, базы Пенсионного фонда, базы избирателей с парламентских выборов. Схема такая: приезжает бусик, выходят вооруженные автоматами люди и два-три коллаборанта. Один ящик носит, у второго списки. Если подъезд закрыт, ломают двери", – отметил Клочко.

Он подчеркнул, что оккупанты запугивали людей.

"Говорили: "Вы можете даже из квартиры не выходить, просто скажите, вы за или против, мы сами поставим птичку". И как люди могут отвечать, когда два автомата на тебя направлены? Это был страшный день. Они по нашему кварталу ходили целый день и как-то попали в наш подъезд. Они стучали прикладами, ногами в дверь нашей квартиры, но мы сидели тихо. Они пошли дальше", – рассказал Клочко.

Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью