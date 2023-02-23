Херсонец Клочко об оккупации: Во время "референдума" ходили по квартирам, говорили: "Можете не выходить, просто скажите, вы за или против". И как отвечать, когда два автомата на тебя направлены?

"Референдум" – это был ужас. Его объявляли несколько раз и, наконец, с 23-го по 27 сентября провели. Члены комиссий – чистые коллаборанты. Представляете, на рынке ставили ящик – бери и голосуй. Бред. Такой позор! Результат был понятен сразу", – отметил Клочко.
Поскольку жители Херсона голосовать не хотели, сообщил собеседник, оккупанты стали ходить по домам.
"У них были списки избирателей. К сожалению, у оккупантов оказались все базы данных, например, тех, у кого есть охотничье оружие, базы Пенсионного фонда, базы избирателей с парламентских выборов. Схема такая: приезжает бусик, выходят вооруженные автоматами люди и два-три коллаборанта. Один ящик носит, у второго списки. Если подъезд закрыт, ломают двери", – отметил Клочко.
Он подчеркнул, что оккупанты запугивали людей.
"Говорили: "Вы можете даже из квартиры не выходить, просто скажите, вы за или против, мы сами поставим птичку". И как люди могут отвечать, когда два автомата на тебя направлены? Это был страшный день. Они по нашему кварталу ходили целый день и как-то попали в наш подъезд. Они стучали прикладами, ногами в дверь нашей квартиры, но мы сидели тихо. Они пошли дальше", – рассказал Клочко.
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью
24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник Петра Клочко, созданный во время российской оккупации. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в Херсоне после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.