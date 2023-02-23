Херсонец Клочко о жизни в оккупации: По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданском. Могли стать в очередь, ничего не покупали, просто слушали

"Видно, у них первоначально была установка вести себя прилично, расположить к себе. Пока не пришли Росгвардия и ФСБ", – сообщил Клочко.
По его словам, оккупанты никак не могли справиться с волной протестов, которые проходили в Херсоне после того, как в конце февраля 2022 года город захватили российские войска.
"Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы. Конечно, они ничего не могли сделать. Тогда оккупанты поменяли тактику – перестали скручивать людей на митингах, а стали ходить по домам. Вычисляли людей при помощи наших предателей. Списки теробороны, активистов составили и стали ходить домой. Когда ты на митинге в многотысячной толпе – это одно, а когда к тебе домой приходят с автоматами, выламывают дверь – совсем другая ситуация", – пояснил Клочко.
Кроме того, в городе было много агентов в гражданской одежде.
"По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданской одежде. Их всегда было хорошо видно по росту, осанке. Они ходили молча, могли стать в какую-то очередь. Они ничего не покупали, просто стояли и слушали, что люди обсуждают", – рассказал Клочко.
Он отметил, что солдаты из Бурятии стояли отдельно от других российских захватчиков. Они с пренебрежением относились к жителям Херсона. По словам Клочко, чем ближе подходила к городу украинская армия, тем хуже русские себя проявляли, занимались мародерством.
"Например, нашу фирму ограбили. Пригнали грузовик и загрузили все – холодильники, телевизоры, электроприборы, обогреватели, бытовую технику, столы, стулья, ну и, конечно, унитаз сняли. Примерно за месяц до отступления русские ходили по всем причалам (в Херсоне было самое большое количество лодок зарегистрировано) и расстреливали лодки, моторы ломали. Серьезные катера отжали сразу. Мы были на правом берегу, и нам повезло. Те, кто остался сейчас на левом берегу, даже если очень хотят, не могут никак попасть в Херсон. Мой знакомый в Голой Пристани живет. Там ужасная ситуация. Уже никто ни с кем не заигрывает. Люди очень ждут, когда их освободят", – сказал Клочко.
Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью
24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник Петра Клочко. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в городе после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.