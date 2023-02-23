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Херсонец Клочко о жизни в оккупации: По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданском. Могли стать в очередь, ничего не покупали, просто слушали

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Клочко: Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы
Клочко: Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы
Фото: Суспільне Херсон / Telegram

В интервью изданию "ГОРДОН" житель Херсона Петр Клочко, который провел 260 дней в российской оккупации, рассказал, как российские захватчики относились к местному населению.

"Видно, у них первоначально была установка вести себя прилично, расположить к себе. Пока не пришли Росгвардия и ФСБ", – сообщил Клочко.

По его словам, оккупанты никак не могли справиться с волной протестов, которые проходили в Херсоне после того, как в конце февраля 2022 года город захватили российские войска.

"Сопротивление горожан было очень сильное, тысячи людей выходили на улицы. Конечно, они ничего не могли сделать. Тогда оккупанты поменяли тактику – перестали скручивать людей на митингах, а стали ходить по домам. Вычисляли людей при помощи наших предателей. Списки теробороны, активистов составили и стали ходить домой. Когда ты на митинге в многотысячной толпе – это одно, а когда к тебе домой приходят с автоматами, выламывают дверь – совсем другая ситуация", – пояснил Клочко.

Кроме того, в городе было много агентов в гражданской одежде.

"По городу постоянно какие-то спецслужбисты ходили в гражданской одежде. Их всегда было хорошо видно по росту, осанке. Они ходили молча, могли стать в какую-то очередь. Они ничего не покупали, просто стояли и слушали, что люди обсуждают", – рассказал Клочко.

Он отметил, что солдаты из Бурятии стояли отдельно от других российских захватчиков. Они с пренебрежением относились к жителям Херсона. По словам Клочко, чем ближе подходила к городу украинская армия, тем хуже русские себя проявляли, занимались мародерством.

"Например, нашу фирму ограбили. Пригнали грузовик и загрузили все – холодильники, телевизоры, электроприборы, обогреватели, бытовую технику, столы, стулья, ну и, конечно, унитаз сняли. Примерно за месяц до отступления русские ходили по всем причалам (в Херсоне было самое большое количество лодок зарегистрировано) и расстреливали лодки, моторы ломали. Серьезные катера отжали сразу. Мы были на правом берегу, и нам повезло. Те, кто остался сейчас на левом берегу, даже если очень хотят, не могут никак попасть в Херсон. Мой знакомый в Голой Пристани живет. Там ужасная ситуация. Уже никто ни с кем не заигрывает. Люди очень ждут, когда их освободят", – сказал Клочко.

Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом. Полный текст интервью

Контекст:

24 февраля издание "ГОРДОН" начинает публиковать дневник Петра Клочко. День за днем мы будем следить за тем, как развивались события в городе после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, как жили люди, как искали сведения в условиях информационной блокады, как каждый херсонец на своем месте приближал победу.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, протесты, война, оккупация, митинг, война России против Украины, Росгвардия, интервью, русские, российские оккупанты, Петр Клочко
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