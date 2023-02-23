ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дневник оккупации херсонца Клочко: Из окна кабинета увидел, как несколько групп вертолетов атаковали Чернобаевку. Как в ужасном кино, они не спеша вели обстрел ракетами

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Клочко: В городе тревожно, транспорт на линии не вышел, на остановках люди, у банкоматов огромные очереди
Клочко: В городе тревожно, транспорт на линии не вышел, на остановках люди, у банкоматов огромные очереди
Фото из личного архива Клочко

"ГОРДОН" начинает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который провел в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, до 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление украинской власти. Редакция будет публиковать дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Документ открывается записью от 24 февраля 2022 года.

24 февраля, четверг

В 5.00 я проснулся от звуков взрывов. Сначала мне показалось, что это сброс пара с ТЭЦ, которая расположена неподалеку. Но, подойдя к окну, я увидел зарево над городом. Сердце сжалось. Позвонил из легковушки муж племянницы. Спросил: "Вы в курсе? Началась война, я по пути в Киев, заберу вашу Татьяну, вывезу вместе со своей семьей в безопасное место".

С 6.00 – ливень звонков: дети, мои подчиненные, просто знакомые. Глотнул кофе, стал ждать служебный автомобиль. В 8.00 подъехал автомобиль, возле него были мои помощники, главный инженер и начальник производства, женщины: "Мы не поедем на работу, нам страшно". Отпустил их домой, сам поехал.

Картина открывалась тревожная, транспорт на линии не вышел. На остановках люди. У банкоматов огромные очереди. Очереди возле киосков по продаже хлеба, толпы в магазинах. На лицах страх, обеспокоенность, все куда-то спешат.

Приехал на работу и застал такую картину. Перевозчик забрал ночную смену и предупредил, что рейсов больше не будет. Дневные смены к работе не приступили, ждали руководство.

Хочу отметить, что с нашей территории виден аэропорт Чернобаевка, который впоследствии станет известен на весь мир. Там стояли черные столбы дыма и пылало. Периодически раздавались громкие взрывы. Принял решение отпустить женщин по домам, держать связь на случай пуска производства (о боже, какой я был наивный!). Учитывая, что дежурные охранники не пришли, предложил мужчинам охранять наше предприятие. Часть согласилась, часть ушла домой. Сформировал изменения, составил график дежурств. Доложил о ситуации высшему руководству. Приняли решение приостановить производственный процесс, поддерживать жизнедеятельность и обеспечить охрану.

После обеда из окна кабинета увидел, как несколько групп вертолетов снова атаковали с воздуха Чернобаевку. Как в страшном кино, они медленно, не торопясь, обстреливали ракетами наземные цели. Горько признавать, но наши отвечали автоматными очередями, потому что [системы] ПВО были уничтожены в первые часы нападения. Зная о безнаказанности, твари с улыбками расстреливали наших воинов.

По дороге домой увидел поток машин в сторону Николаева: жители города стали покидать свои дома.

В 16.00 улицы опустели. Уже смеркалось, когда из окна квартиры на четвертом этаже увидел двух парней в гражданской одежде с автоматами. Как я понял, они по навигатору искали какой-то объект. Заканчивался первый день войны. Впереди неопределенность, тревога за будущее детей, нас, страны.

Больше информации об авторе дневника, его жизни и профессиональной деятельности в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Россия, Киев, Украина, Херсон, Николаев, война, Вооруженные силы Украины, вторжение, война России против Украины, Чернобаевка, дневник херсонца
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