"Это просто сложно понять". Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником

"Господин Пригожин, который руководит этим делом, – по моему мнению, военный преступник. Возможно, это не очень уместно говорить мне как судье до получения всех доказательств. Но думаю, что сейчас у нас есть достаточно доказательств, чтобы я так считал", – заявил он.
По словам Гарланда, ЧВК "Вагнер" ответственна за атаки на украинцев на Донбассе и за поставку заключенных из российских тюрем на фронт.
"Это просто сложно понять, что они там делают", – сказал генпрокурор.
На вопрос сенатора Линдси Грэма, должны ли США признать "Вагнер" террористической организацией, Гарланд ответил, что этот вопрос находится в компетенции Госдепартамента США. При этом он подчеркнул, что "Вагнер" совершает военные преступления и наносит ущерб Соединенным Штатам.
Грэм является одним из инициаторов законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности российских наемников, и требует от Госдепа признать "Вагнер" зарубежной террористической организацией.
На вопрос сенаторов, считает ли Гарланд, что Россия в Украине совершает преступления против человечности, генпрокурор ответил утвердительно. Он также сказал, что выступает за идею создания международного трибунала для России. По его словам, США поддерживают разные способы расследования военных преступлений, преступлений против человечности и потенциально преступления агрессии.
Гарланд также отметил, что США помогают Украине в расследовании военных преступлений и будут продолжать это делать "столько, сколько нужно".
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
23 января CNN назвал бойцов "Вагнера" "одноразовой пехотой" российского наступления на востоке Украины. Ссылаясь на отчеты украинской разведки за декабрь 2022 года, канал написал, что вагнеровцы представляют "серьезную угрозу" на близком расстоянии даже в условиях "безумных потерь", которые они несут. При этом их смерти не имеют никакого значения для российского общества.
По информации Офиса президента Украины, за время полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля прошлого года, украинские защитники убили, ранили, "отправили в без вести" или взяли в плен почти 30 тыс. вагнеровцев, завербованных в местах лишения свободы.
Министерство финансов США 26 января признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией.
Против "Вагнера" и Пригожина США ввели санкции. За любую информацию, которая приведет к аресту Пригожина, ФБР США пообещало награду в размере $250 тыс.
В феврале стало известно, что Великобритания готовится объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.