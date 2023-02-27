Президент Латвии призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине

По словам Левитса, трибунал нужно создавать, не дожидаясь, когда Россия потерпит поражение или президент РФ Владимир Путин уйдет из власти.
"Я бы сказал, это было бы своевременно, потому что не все преступники лично присутствуют в трибуналах. Например, в Югославии некоторых преступников судили заочно. То же самое можно сделать и здесь", – сказал он.
Президент Литвы отметил, что главное – не то, что человек физически присутствует на суде, а что машина войны и агрессии разоблачена. По его словам, важно прояснить, как такая война стала возможна, и донести это до общественности.
"Гораздо важнее дать понять обществу, что такое поведение неприемлемо. И я думаю, что этот принцип важнее, чем всех усадить на скамью подсудимых", – сказал Левитс.
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.
Замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов заявил 27 февраля 2023 года, что Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о создании трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине в марте.