Президент Латвии призвал в ближайшее время создать трибунал для преследования РФ за войну в Украине

Левитс выступил за заочный суд над руководством РФ, начавшим войну в Украине Фото: EPA

По словам Левитса, трибунал нужно создавать, не дожидаясь, когда Россия потерпит поражение или президент РФ Владимир Путин уйдет из власти.

"Я бы сказал, это было бы своевременно, потому что не все преступники лично присутствуют в трибуналах. Например, в Югославии некоторых преступников судили заочно. То же самое можно сделать и здесь", – сказал он.

Президент Литвы отметил, что главное – не то, что человек физически присутствует на суде, а что машина войны и агрессии разоблачена. По его словам, важно прояснить, как такая война стала возможна, и донести это до общественности.

"Гораздо важнее дать понять обществу, что такое поведение неприемлемо. И я думаю, что этот принцип важнее, чем всех усадить на скамью подсудимых", – сказал Левитс.