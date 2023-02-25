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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Лукашенко – соучастник военного преступления против Украины. Он сейчас задницей крутит, а что будет, если не будет Путина, если проиграет Россия

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4 октября 2022 года Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
4 октября 2022 года Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, пытается дистанцироваться от того, что он "непосредственно участвовал в агрессии России против Украины".

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Я ни слову этого проходимца не верю. Он сидит и думает о своем завтрашнем дне, – отметил Яценюк. – Я не готов сейчас вам ответить с точки зрения международного права, можно ли привлечь Беларусь к ответственности за то, что с территории Беларуси было совершено нападение на Украину. Скорее да, чем нет. Здесь будет очень много у меня аргументов, начиная с того, что у нас были двусторонние соглашения с Беларусью, и заканчивая тем, что с территории Беларуси летят ракеты, с этой территории пошли танки".

Были ли это российские танки или белорусские – "мы этого точно не знаем", продолжил политик.

"Российские военные или белорусские – это дискуссия для суда. Это он [Лукашенко] пусть в суде рассказывает, были белорусы или не были. Он – самопровозглашенный диктатор Беларуси, ему подчиняются вооруженные силы Беларуси, он дает указание, можно ли пересечь границу Беларуси? Он", – отметил Яценюк.

По его словам, Лукашенко – "соучастник военного преступления".

"Сейчас он крутит задницей по поводу того, а что будет, если не будет [президента РФ Владимира] Путина, если проиграет Россия, а что будет, если будет международный трибунал, и в этот международный трибунал потянут меня. Говорит: "Я не стану вступать в войну, если Украина не нападет". Во-первых, они эту провокацию могут слепить легко. Они научены еще русскими и нацистами, кстати, начинавшими так Вторую мировую войну. И это его никак не освобождает от ответственности за преступления, которые он уже совершил", – подчеркнул Яценюк.

Яценюк: Россияне вроде бы такая набожная нация. У них, правда, КГБшник возглавляет церковь. У них набожность – это нагрешить, а потом в церкови исповедаться. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, танки, нападение, угрозы, преступление, авиаудар, война России против Украины, трибунал, президент, интервью, премьер-министр
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