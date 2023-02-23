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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Думаю, Путин не готов нападать из Беларуси. Это будет исторической ошибкой и для него, и для Беларуси

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Если Беларусь все-таки присоединится к РФ в войне, то Украина "будет сражаться", отметил Зеленский
Если Беларусь все-таки присоединится к РФ в войне, то Украина "будет сражаться", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Беларусь не присоединится к президенту России Владимиру Путину в войне против Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 23 февраля.

Корреспондент СМИ спросил президента, нападет ли снова Путин на Украину с территории Беларуси.

"Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси, – ответил Зеленский. – Для них это означает утрату истории, это означает утрату Беларуси. Я думаю, что это ошибка".

По словам президента, если же Беларусь все-таки присоединится к РФ в войне, то Украина "будет сражаться" и "выдержит".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября считающий себя президентом Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, нападение, угрозы, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, интервью, российские оккупанты
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