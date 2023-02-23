Зеленский: Думаю, Путин не готов нападать из Беларуси. Это будет исторической ошибкой и для него, и для Беларуси

Если Беларусь все-таки присоединится к РФ в войне, то Украина "будет сражаться", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, опубликованном 23 февраля.

Корреспондент СМИ спросил президента, нападет ли снова Путин на Украину с территории Беларуси.

"Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси, – ответил Зеленский. – Для них это означает утрату истории, это означает утрату Беларуси. Я думаю, что это ошибка".

По словам президента, если же Беларусь все-таки присоединится к РФ в войне, то Украина "будет сражаться" и "выдержит".