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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Юридический "Рамштайн" соберется в Украине – генпрокурор

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На конференции обсудят восстановление справедливости и наказание виновных в военных преступлениях на территории Украины, заявил Костин
На конференции обсудят восстановление справедливости и наказание виновных в военных преступлениях на территории Украины, заявил Костин
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Международная конференция United for Justice станет форматом, аналогичным группе "Рамштайн", но в юридической сфере, заявил 24 февраля генпрокурор Украины Андрей Костин. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, ставшей первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле... Восстановить справедливость и наказать виновных – наша общая задача. Ради Украины. Ради всех, кто пережил ужасы войны, и ради всего свободного мира", – заявил Костин.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский анонсировал конференцию United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Она должна пройти этой весной во Львове.

"Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического "Рамштайна". Как сказал президент, будем говорить обо всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии, и правовые аспекты создания специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба", – сказал генпрокурор.

По его словам, на конференции будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, военных преступлений против детей, сексуального насилия, связанного с конфликтом, военных преступлений против окружающей среды и т.д.

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Офис генпрокурора Украины также расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Разработкой спецтрибунала для РФ, по словам Костина, занимаются более 20 стран.

Теги: геноцид, расследование, преступление, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, конференция, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, военное преступление
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