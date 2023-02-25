"Юридический "Рамштайн" соберется в Украине – генпрокурор

На конференции обсудят восстановление справедливости и наказание виновных в военных преступлениях на территории Украины, заявил Костин Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, ставшей первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле... Восстановить справедливость и наказать виновных – наша общая задача. Ради Украины. Ради всех, кто пережил ужасы войны, и ради всего свободного мира", – заявил Костин.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский анонсировал конференцию United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Она должна пройти этой весной во Львове.

"Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического "Рамштайна". Как сказал президент, будем говорить обо всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии, и правовые аспекты создания специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба", – сказал генпрокурор.

По его словам, на конференции будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, военных преступлений против детей, сексуального насилия, связанного с конфликтом, военных преступлений против окружающей среды и т.д.