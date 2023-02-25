"Юридический "Рамштайн" соберется в Украине – генпрокурор

"Ровно год Украина противостоит полномасштабной, неспровоцированной и жестокой агрессии РФ. Агрессии, ставшей первопричиной десятков тысяч военных преступлений, совершенных на нашей земле... Восстановить справедливость и наказать виновных – наша общая задача. Ради Украины. Ради всех, кто пережил ужасы войны, и ради всего свободного мира", – заявил Костин.
Он отметил, что президент Владимир Зеленский анонсировал конференцию United for Justice – "Объединенные ради справедливости". Она должна пройти этой весной во Львове.
"Собираем международных партнеров и друзей в формате "юридического "Рамштайна". Как сказал президент, будем говорить обо всех возможностях, реакциях и решениях. Это и работа Joint Investigation Team в составе Украины, Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Словакии и Румынии, и правовые аспекты создания специального трибунала за преступление агрессии, а также механизма компенсации причиненного ущерба", – сказал генпрокурор.
По его словам, на конференции будут отдельные панельные дискуссии, посвященные расследованию и преследованию преступлений геноцида, военных преступлений против детей, сексуального насилия, связанного с конфликтом, военных преступлений против окружающей среды и т.д.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Офис генпрокурора Украины также расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Разработкой спецтрибунала для РФ, по словам Костина, занимаются более 20 стран.