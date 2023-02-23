Генпрокурор Украины ожидает, что результаты расследования МУС российских военных преступлений будут в 2023 году

Об этом он заявил на пресс-конференции 22 февраля, сообщает "Укринформ".
"Есть полное понимание со стороны МУС, со стороны других международных институций относительно важности их роли в обеспечении справедливости наказания российских военных преступлений. Каждое производство, которое будет дальше рассматриваться МУС, к каждому подходим тщательно в кооперации с прокурором МУС [Каримом Ханом]. Безусловно, вы увидите результат нашей работы в этом году. Более подробно пока не могу сказать, но в этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее. Очень много людей над этим работают", – сказал он.
По словам Костина, 99% военных преступлений РФ будут расследоваться украинскими правоохранителями и рассматриваться украинскими судами, потому что "наша система работает", а международные институты в этом плане будут играть "комплиментарную роль, ради которой они и были созданы".
Кроме того, как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, Костин анонсировал открытие филиала офиса МУС в Украине.
"Завершаем процесс открытия филиала Офиса прокурора МУС в Киеве. Также планируется создание офисов в городах, которые находятся поближе к линии фронта", – сообщил он.
Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООН, Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.
В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.
Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследования. В связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.
31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в Украине. В Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан.
По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине.
Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.
В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины.