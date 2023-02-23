ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генпрокурор Украины ожидает, что результаты расследования МУС российских военных преступлений будут в 2023 году

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Костин: В этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее
Костин: В этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ожидает, что результаты расследования Международным уголовным судом (МУС) российских военных преступлений в Украине можно будет увидеть в 2023 году.

Об этом он заявил на пресс-конференции 22 февраля, сообщает "Укринформ"

"Есть полное понимание со стороны МУС, со стороны других международных институций относительно важности их роли в обеспечении справедливости наказания российских военных преступлений. Каждое производство, которое будет дальше рассматриваться МУС, к каждому подходим тщательно в кооперации с прокурором МУС [Каримом Ханом]. Безусловно, вы увидите результат нашей работы в этом году. Более подробно пока не могу сказать, но в этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее. Очень много людей над этим работают", – сказал он. 

По словам Костина, 99% военных преступлений РФ будут расследоваться украинскими правоохранителями и рассматриваться украинскими судами, потому что "наша система работает", а международные институты в этом плане будут играть "комплиментарную роль, ради которой они и были созданы".

Кроме того, как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, Костин анонсировал открытие филиала офиса МУС в Украине. 

"Завершаем процесс открытия филиала Офиса прокурора МУС в Киеве. Также планируется создание офисов в городах, которые находятся поближе к линии фронта", – сообщил он. 

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах: в Международном суде ООНМеждународном уголовном суде и Европейском суде по правам человека.

В частности, Международный уголовный суд занимается военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцида.

Прокурор МУС лично инициировал расследование о вторжении РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, и 3 марта сообщил о начале расследованияВ связи с вторжением России в Украину в МУС обратились более 40 стран.

31 мая Хан анонсировал открытие офиса МУС в УкраинеВ Украину приехала группа из 42 международных следователей, криминалистов и персонала поддержки МУС. Это самое большое количество экспертов, которое было отправлено Международным уголовным судом за все время его существования, подчеркнул Хан. 

По информации прокурора МУС на начало июня, собраны тысячи доказательств военных преступлений российской армии в Украине. 

Хан приезжал в Украину в марте, апреле и июне. Он посетил, в частности, Бучу Киевской области и Харьков.

В начале октября МУС получил полномочия самостоятельно вести следствие на территории Украины

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: правоохранители, расследование, война России против Украины, Международный уголовный суд, генпрокурор Андрей Костин, филиал, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (21438)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (14037)
3
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (12415)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (9999)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (8417)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5717)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5536)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4864)
 
 
 
 