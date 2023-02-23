Генпрокурор Украины ожидает, что результаты расследования МУС российских военных преступлений будут в 2023 году

Костин: В этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее Фото: gp.gov.ua

Об этом он заявил на пресс-конференции 22 февраля, сообщает "Укринформ".

"Есть полное понимание со стороны МУС, со стороны других международных институций относительно важности их роли в обеспечении справедливости наказания российских военных преступлений. Каждое производство, которое будет дальше рассматриваться МУС, к каждому подходим тщательно в кооперации с прокурором МУС [Каримом Ханом]. Безусловно, вы увидите результат нашей работы в этом году. Более подробно пока не могу сказать, но в этом году вы увидите результат. Надеюсь, что это произойдет скорее. Очень много людей над этим работают", – сказал он.

По словам Костина, 99% военных преступлений РФ будут расследоваться украинскими правоохранителями и рассматриваться украинскими судами, потому что "наша система работает", а международные институты в этом плане будут играть "комплиментарную роль, ради которой они и были созданы".

Кроме того, как пишет пресс-служба Офиса генпрокурора, Костин анонсировал открытие филиала офиса МУС в Украине.

"Завершаем процесс открытия филиала Офиса прокурора МУС в Киеве. Также планируется создание офисов в городах, которые находятся поближе к линии фронта", – сообщил он.