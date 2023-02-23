С начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали гибель 9655 человек, в том числе 461 ребенка – генпрокурор

Об этом генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал на пресс-конференциии 22 февраля, за два дня до первой годовщины полномасштабной войны, расшифровку его выступления приводит пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Все эти преступления привели к гибели 9655 человек, в том числе 461 ребенка. Ранения получили 12 829 человек, из которых 926 – дети. Когда говорим об этих цифрах, мы должны осознавать, что реальное количество намного выше. Ведь мы до сих пор не имеем доступа к оккупированным территориям. В общей сложности зарегистрировано более 2600 военных преступлений против детей, среди которых гибель или ранение детей, факты вооруженного нападения на учреждения и учреждения для детей, а также факты принудительной депортации или похищения", – подчеркнул генпрокурор.

Инфографика: gp.gov.ua

По словам генпрокурора, депортация на территорию РФ и Беларуси является наиболее распространенным видом преступлений оккупантов против детей. Украинские правоохранительные органы зафиксировали принудительное перемещение более 16 тыс. украинских детей.

"Но это только те, кто фигурирует в уголовных производствах. Полные цифры могут быть кратно больше", – подчеркнул он.

Генпрокурор рассказал, что с 24 февраля прошлого года в Украине разрушено или повреждено более 81 тыс. гражданских объектов, в частности, это:

более 62 тыс. жилых домов,

более 2,3 тыс. учебных и воспитательных заведений,

более 450 медицинских учреждений.

"Агрессия РФ нанесла долгосрочный ущерб окружающей среде, которую весь мир будет ощущать в течение десятилетий. Ущерб украинской экологии от войны, по данным правительства, уже превышает $46 млрд. Органы прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в 11 уголовных производствах по фактам совершения вооруженными формированиями РФ действий, которые могут повлечь за собой экологическую катастрофу. Это целенаправленные атаки на нефтебазы, атаки на атомные электростанции и ядерные объекты. Доказательства в этих производствах будут использованы в международном механизме, призванном взыскать с России компенсацию за причиненный вред", – добавил Костин.

По словам Костина, Украина – первое государство, которое расследует военные преступления в ходе продолжающейся войны.

"Это беспрецедентный вызов всей системе правосудия. Но мы выстояли в первые сложные дни войны и продолжаем стабильно выполнять свою работу – координацию органов правопорядка, представительство интересов государства в судах и, конечно, документирование военных преступлений", – подчеркнул он.