В горсовете Херсона сообщили о пяти погибших и 16 пострадавших в результате обстрела города оккупантами

"16 [пострадавших] находятся в больницах города. Им оказывается помощь", – сказано в сообщении.

В комендатуре города ранее сообщали о шестерых погибших. Пресс-служба оперативного командования "Юг" также сообщала о шести жертвах обстрела и 12 пострадавших.

Обстрел Херсона произошел 21 февраля около 12.00, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что в городе раздалось около 20 взрывов. Оккупанты применили ракетную систему залпового огня "Град".

Обстрелу подверглись жилые кварталы Херсона, объекты критической инфраструктуры, детский сад, больница, частные гаражи, автомобили. Несколько жилых домов получили существенные повреждения, в многоэтажках в результате прямых попаданий возникли пожары в нескольких квартирах. Также был обстрелян местный рынок и остановка общественного транспорта.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.