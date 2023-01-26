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Генпрокурор Украины назначил новых заместителей

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Назначен новый первый замгенпрокурора и два заместителя
Назначен новый первый замгенпрокурора и два заместителя
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин представил коллективу нового первого заместителя генпрокурора и двух заместителей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

На должность первого заместителя назначен Алексей Хоменко. С сентября 2022 года он занимал должность заместителя генпрокурора. До этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Одной из главных задач первого заместителя определен надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Заместителем генпрокурора стал Антон Войтенко. До этого он возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

На должность еще одного заместителя генерального прокурора назначена Виктория Литвинова. До сих пор она работала замруководителя специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора. Она продолжит заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Генеральный прокурор отметил, что все назначенные заместители положительно себя зарекомендовали, и пожелал им плодотворной работы.

Контекст:

24 января в Офисе генпрокурора сообщили, что Костин подписал приказ об увольнении своего заместителя Алексея Симоненко. Симоненко уволился "по собственному желанию", но после того, как СМИ сообщили, что он провел в Испании 10-дневные "новогодние каникулы"

Кроме того, после сообщений о "каникулах" Симоненко Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти.

25 января стало известно, что Костин уволил глав пяти областных прокуратур – Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской. 

Теги: прокуратура, назначение, Офис генпрокурора, Антон Войтенко, генпрокурор Андрей Костин, прокурор
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