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На нужды ВСУ передали 52 млн грн арестованных средств российской чайной компании – Офис генпрокурора

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На нужды ВСУ передали средства с арестованных счетов компании, которая производит несколько видов кофе и чая, в том числе Greenfield
На нужды ВСУ передали средства с арестованных счетов компании, которая производит несколько видов кофе и чая, в том числе Greenfield
Фото: depositphotos.com

Более 52 млн грн средств российской чайной компании, арестованных в Украине, передали на нужды Вооруженных сил.

Об этом 25 января проинформировал сайт Офиса генпрокурора.

"Следствие установило, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты РФ. Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоения имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины). По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих обществ арестованы, а 52 млн грн, размещенные на них, переданы в пользу ВСУ", – говорится в релизе. 

О какой компании речь, в Офисе генпрокурора не уточняют. "Экономическая правда", ссылаясь на решение Подольского районного суда Киева от 19 января, пишет, что это фирма "Орими Украина", сменившая название на "ТС Трейд".

Эта компания производит кофе и чай. Продукция выпускается в Украине под такими торговыми марками, как Greenfield, TESS, "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей", отмечается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

В декабре 2022 года АМКУ оштрафовал компанию на 80 млн грн за распространение неполной информации о конечном бенефициаре из России. 

АМКУ, обратившись к украинским спецслужбам, выяснил, что владелица компании – якобы гражданка Великобритании Вероника Касьяненко – является родственницей российского бизнесмена Сергея Касьяненко (владелец российской компании "Орими Трейд"). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, бизнес, арест, деньги, кофе, бенефициар, финансирование, Офис генпрокурора, чай
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