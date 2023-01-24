С 24 февраля 2022 года на счета НБУ и крупных фондов Украины задонатили почти 34 млрд грн – Opendatabot

"Только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн. Речь идет о таких организациях, как United24, "Повернись живим" и фонд Притулы. На счета донатили как украинцы, так и иностранцы", – говорится в сообщении.
Opendatabot отмечает, что "наибольший взнос – 15,8 млрд грн – был собран на счета НБУ за три месяца, с 24 февраля по 5 мая".
"Почти половину – 47% – от донатов крупнейших украинских фондов собрал United24, который с 5 мая "подхватил" эстафету счета НБУ", – говорится в отчете.
В исследовании также размещена инфографика поступлений в три фонда.
24 января The New York Times сообщило, что $1 млн из полученного в США наследства перечислил на нужды Вооруженных сил Украины главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Нацбанка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ, в частности боевых БПЛА Bayraktar. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.
"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.