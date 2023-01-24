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ДЕНЬГИ

С 24 февраля 2022 года на счета НБУ и крупных фондов Украины задонатили почти 34 млрд грн – Opendatabot

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47% от донатов крупнейших украинских фондов собрал United24, отметили исследователи
47% от донатов крупнейших украинских фондов собрал United24, отметили исследователи
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

С момента полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины и три крупнейших фонда страны собрали на оборону "почти $1 млрд". Об этом говорится в исследовании Opendatabot, результаты которого были опубликованы 23 января.

"Только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн. Речь идет о таких организациях, как United24, "Повернись живим" и фонд Притулы. На счета донатили как украинцы, так и иностранцы", – говорится в сообщении.

Opendatabot отмечает, что "наибольший взнос – 15,8 млрд грн – был собран на счета НБУ за три месяца, с 24 февраля по 5 мая".

"Почти половину – 47% – от донатов крупнейших украинских фондов собрал United24, который с 5 мая "подхватил" эстафету счета НБУ", – говорится в отчете.

В исследовании также размещена инфографика поступлений в три фонда.

Инфографика: opendatabot.ua
Инфографика: opendatabot.ua

24 января The New York Times сообщило, что $1 млн из полученного в США наследства перечислил на нужды Вооруженных сил Украины главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Контекст:

United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Нацбанка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.

С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ, в частности боевых БПЛА Bayraktar. Последний крупный сбор прошел в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.

"Повернись живим" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, его в 2014 году основал IТ-специалист из Киева Виталий Дейнега. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой. Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по оказанию медицинской помощи.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: НБУ, пожертвование, помощь, исследование, вторжение, деньги, Нацбанк, украинцы, Сергей Притула, Opendatabot, Повернись живим, United24, восстановление
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