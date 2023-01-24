С 24 февраля 2022 года на счета НБУ и крупных фондов Украины задонатили почти 34 млрд грн – Opendatabot

"Только на счета НБУ и в три крупнейших фонда страны задонатили более 33,96 млрд грн. Речь идет о таких организациях, как United24, "Повернись живим" и фонд Притулы. На счета донатили как украинцы, так и иностранцы", – говорится в сообщении.

Opendatabot отмечает, что "наибольший взнос – 15,8 млрд грн – был собран на счета НБУ за три месяца, с 24 февраля по 5 мая".

"Почти половину – 47% – от донатов крупнейших украинских фондов собрал United24, который с 5 мая "подхватил" эстафету счета НБУ", – говорится в отчете.

В исследовании также размещена инфографика поступлений в три фонда.

Инфографика: opendatabot.ua

24 января The New York Times сообщило, что $1 млн из полученного в США наследства перечислил на нужды Вооруженных сил Украины главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.