ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы не можем силой забрать депортированных украинских детей. Мы можем давить на РФ

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В РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей, сообщал Лубинец
В РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей, сообщал Лубинец
Фото: depositphotos.com

Весной должен состоятся саммит United for Justice ("Объединенные за справедливость"), где украинская сторона будет обсуждать вопрос возвращения в Украину депортированных российскими оккупантами детей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Конференция состоится во Львове. Там будет присутствовать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассказал президент.

"Силой забрать детей мы не можем, потому что мы не можем зайти на территорию России. Силой и международные организации не могут, потому что "не имеют мандата". Мы можем давить", – заявил Зеленский.

Он добавил, что все соответствующие органы, занимающиеся вопросом депортации украинских детей в РФ, работают в этом направлении. Также ведутся постоянные разговоры с лидерами ЕС.

"Работают наш омбудсмен, наш координационный центр. Россия считает, что никого не крала. Они считают, что приютили детей, которые бегут от "нацистов", – отметил президент Украины.

Глава государства добавил, что помочь вернуть украинских детей домой поможет деоккупация захваченных россиянами территорий.

"Это не магистраль решения вопроса. Магистраль – это деоккупация и глобальное окончание войны, наша победа. Дети должны вернуться домой", – Зеленский.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец 17 февраля сообщил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Теги: Украина, депортация, дети, Владимир Зеленский, ЕС, Карим Хан
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