Зеленский: Мы не можем силой забрать депортированных украинских детей. Мы можем давить на РФ

В РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей, сообщал Лубинец Фото: depositphotos.com

Конференция состоится во Львове. Там будет присутствовать прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, рассказал президент.

"Силой забрать детей мы не можем, потому что мы не можем зайти на территорию России. Силой и международные организации не могут, потому что "не имеют мандата". Мы можем давить", – заявил Зеленский.

Он добавил, что все соответствующие органы, занимающиеся вопросом депортации украинских детей в РФ, работают в этом направлении. Также ведутся постоянные разговоры с лидерами ЕС.

"Работают наш омбудсмен, наш координационный центр. Россия считает, что никого не крала. Они считают, что приютили детей, которые бегут от "нацистов", – отметил президент Украины.

Глава государства добавил, что помочь вернуть украинских детей домой поможет деоккупация захваченных россиянами территорий.

"Это не магистраль решения вопроса. Магистраль – это деоккупация и глобальное окончание войны, наша победа. Дети должны вернуться домой", – Зеленский.