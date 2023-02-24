Зеленский лидерам стран G7: Мы можем сделать этот год – 2023-й – годом завершения российской агрессии

Зеленский поблагодарил лидеров и народы стран "Большой семерки" за солидарность, единство и помощь Украины Фото: president.gov.ua

"Мы выстояли в этот год. Мы начали освобождать нашу землю от российского зла. Мы возвращаем безопасность в международные отношения. И мы с вами можем сделать этот год – 2023-й – годом завершения российской агрессии, годом возвращения мира, годом освобождения нашей земли и наших людей из российской неволи", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил лидеров и народы стран "Большой семерки" за солидарность, единство и помощь Украине в течение прошлого года.

Пресс-служба ОП отметила, участники встречи в закрытом формате обсудили актуальные вопросы повестки дня.

По итогу лидеры G7 приняли совместное заявление. Его опубликовала пресс-служба Европейской комиссии. В документе говорится, что страны "Большой семерки" будут продолжать "непоколебимую поддержку Украины" столько, сколько нужно. Пообещали усилить военную, финансовую и дипломатическую помощь Украине, а также ужесточить санкции против России.

Кроме того, в заявление лидеры стран G7 подчеркнули, что никогда не признают попытки незаконной аннексии украинских Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как и Крыма и Севастополя.

"Призываем Россию прекратить продолжающуюся агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска со всей международно признанной территории Украины", – сказано в заявлении.

Кроме того страны G7 осудили российский "ядерную риторику".

"Мы глубоко сожалеем о решении России приостановить выполнение нового договора СНВ. Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся оккупацией и контролем России над Запорожской атомной электростанцией", – говорится в документе.