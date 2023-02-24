СМИ пишут, что ЕС в третий раз не смог согласовать 10-й пакет санкций против РФ. Зеленский считает, что "можно и подождать" ради содержания документа

Зеленский отметил, что премьер Польши – один из тех лидеров, которые работают, чтобы 10-й пакет санкций "стал немного мощнее" Фото: president.gov.ua

В этом пакете санкций позиция, по которой не могут договориться страны ЕС, – торговля каучуком.

Польша отклонила предложение Италии по ограничениям на импорт из России каучука, так как считает, что квота на ввоз каучука, освобожденный от санкций, настолько большая, а переходные периоды настолько длительные, что на практике санкция не будет иметь эффекта, пишет СМИ.

При этом, по данным агентства, другие страны ЕС озабочены, что из-за позиции по одному из пунктов более широкого пакета союз рискует не принять 10-й пакет санкций в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Как пояснил собеседник СМИ, ключевым здесь должно было стать "послание солидарности с Украиной в этот особый день".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня в Киеве на пресс-конференции говорил, что Варшава недовольна этим пакетом санкций и считает его слабым. Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", Моравецкий заявил, что Польша хочет заблокировать импорт каучука, так как Россия от его продажи получает средства для усиления своей военной машины.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой же пресс-конференции добавил, что Киев ожидает "более мощного пакета" от ЕС.

"Матеуш – один из тех лидеров, которые работают, чтобы пакет стал немного мощнее. Это очень важно. Иногда, знаете, можно немного и подождать, если содержание влияет на то, чтобы ослабить РФ", – добавил он.