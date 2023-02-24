СМИ пишут, что ЕС в третий раз не смог согласовать 10-й пакет санкций против РФ. Зеленский считает, что "можно и подождать" ради содержания документа

В этом пакете санкций позиция, по которой не могут договориться страны ЕС, – торговля каучуком.
Польша отклонила предложение Италии по ограничениям на импорт из России каучука, так как считает, что квота на ввоз каучука, освобожденный от санкций, настолько большая, а переходные периоды настолько длительные, что на практике санкция не будет иметь эффекта, пишет СМИ.
При этом, по данным агентства, другие страны ЕС озабочены, что из-за позиции по одному из пунктов более широкого пакета союз рискует не принять 10-й пакет санкций в первую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Как пояснил собеседник СМИ, ключевым здесь должно было стать "послание солидарности с Украиной в этот особый день".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня в Киеве на пресс-конференции говорил, что Варшава недовольна этим пакетом санкций и считает его слабым. Как сообщает корреспондент "ГОРДОН", Моравецкий заявил, что Польша хочет заблокировать импорт каучука, так как Россия от его продажи получает средства для усиления своей военной машины.
Президент Украины Владимир Зеленский на этой же пресс-конференции добавил, что Киев ожидает "более мощного пакета" от ЕС.
"Матеуш – один из тех лидеров, которые работают, чтобы пакет стал немного мощнее. Это очень важно. Иногда, знаете, можно немного и подождать, если содержание влияет на то, чтобы ослабить РФ", – добавил он.
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
Сейчас, как сообщил Совет ЕС, под санкциями находится 171 юридическое и 1386 физических лиц, среди них президент России Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ограничения касаются финансового и оборонного секторов России, компаний авиационной, судостроительной и машиностроительной отраслей, вооруженных сил и военизированных формирований, политических партий и СМИ, распространяющих прокремлевскую и антиукраинскую пропаганду.
В целом в 2022 году ЕС ввел девять пакетов санкций против России, сейчас обсуждается 10-й.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз примет 10-й пакет санкций против России до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.