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Госдеп США ввел санкции против Скабеевой, Пасечника и десятков российских губернаторов и министров

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В санкционный список Госдепа США попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров
В санкционный список Госдепа США попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров
Фото: depositphotos.com

Государственный департамент США 24 февраля в рамках санкционного пакета к годовщине полномасштабного вторжения в Украину объявил о визовых и финансовых ограничениях против ряда российских физических и юридических лиц. В список, опубликованный на сайте Госдепа, вошли губернаторы, министры и пропагандисты.

В частности, в санкционный список попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров.

Также ограничения введены против ряда госчиновников из российских Управления по делам миграции, Администрации президента, Совбеза, генпрокуратуры и правительства.

Под санкции попала и пропагандистка Ольга Скабеева за распространение российской пропаганды и супруга заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Суровикина (ранее командовал оккупационными войсками РФ в Украине) и ряд связанных с ней компаний.

В списке фигурируют также главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, батальон боевиков "Спарта" и отец его бывшего руководителя Владимира Жоги (был ликвидирован в марте 2022-го) Артем Жога.

Под санкциями также оказались ряд исследовательских инстанций:

  • Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина;
  • Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики;
  • Научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, который разрабатывает ядерные боеголовки;
  • Главное управление глубоководных исследований, который является морским эквивалентом российской военной разведки.

Ряд санкций введены против российских физ- и юрлиц з оккупацию Запорожской АЭС. Это в частности:

  • акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции", которое было создано с целью узурпации контроля над ЗАЭС;
  • Олег Евгеньевич Романенко, которого оккупанты назначили "генеральным директором" ЗАЭС.

Также под санкции попали два дочерних предприятия "Росамтома" (АО "Энергоспецмонтаж" и "Трест Росспецэнергомонтаж") и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

В списке также ряд организаций, участвующих в расширении будущих мощностей по производству и экспорту энергии, и предприятий сектора передовых технологий.

Контекст:

С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

24 февраля 2023 года санкции ввел минфин США против ряда банков и технологических компаний.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, санкции, война, оккупация, боевики, АЭС, вторжение, технологии, война России против Украины, губернатор, ЛНР, Леонид Пасечник, Ольга Скабеева, ЗАЭС
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