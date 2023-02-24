Госдеп США ввел санкции против Скабеевой, Пасечника и десятков российских губернаторов и министров

В санкционный список Госдепа США попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров Фото: depositphotos.com

В частности, в санкционный список попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров.

Также ограничения введены против ряда госчиновников из российских Управления по делам миграции, Администрации президента, Совбеза, генпрокуратуры и правительства.

Под санкции попала и пропагандистка Ольга Скабеева за распространение российской пропаганды и супруга заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Суровикина (ранее командовал оккупационными войсками РФ в Украине) и ряд связанных с ней компаний.

В списке фигурируют также главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, батальон боевиков "Спарта" и отец его бывшего руководителя Владимира Жоги (был ликвидирован в марте 2022-го) Артем Жога.

Под санкциями также оказались ряд исследовательских инстанций:

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени Забабахина;

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики;

Научно-исследовательский институт автоматики имени Духова, который разрабатывает ядерные боеголовки;

Главное управление глубоководных исследований, который является морским эквивалентом российской военной разведки.

Ряд санкций введены против российских физ- и юрлиц з оккупацию Запорожской АЭС. Это в частности:

акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции", которое было создано с целью узурпации контроля над ЗАЭС;

Олег Евгеньевич Романенко, которого оккупанты назначили "генеральным директором" ЗАЭС.

Также под санкции попали два дочерних предприятия "Росамтома" (АО "Энергоспецмонтаж" и "Трест Росспецэнергомонтаж") и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.

В списке также ряд организаций, участвующих в расширении будущих мощностей по производству и экспорту энергии, и предприятий сектора передовых технологий.