Госдеп США ввел санкции против Скабеевой, Пасечника и десятков российских губернаторов и министров

В частности, в санкционный список попали 47 губернаторов и глав республик РФ, а также девять министров.
Также ограничения введены против ряда госчиновников из российских Управления по делам миграции, Администрации президента, Совбеза, генпрокуратуры и правительства.
Под санкции попала и пропагандистка Ольга Скабеева за распространение российской пропаганды и супруга заместителя начальника Генштаба ВС РФ Сергея Суровикина (ранее командовал оккупационными войсками РФ в Украине) и ряд связанных с ней компаний.
В списке фигурируют также главарь "ЛНР" Леонид Пасечник, батальон боевиков "Спарта" и отец его бывшего руководителя Владимира Жоги (был ликвидирован в марте 2022-го) Артем Жога.
Под санкциями также оказались ряд исследовательских инстанций:
Ряд санкций введены против российских физ- и юрлиц з оккупацию Запорожской АЭС. Это в частности:
Также под санкции попали два дочерних предприятия "Росамтома" (АО "Энергоспецмонтаж" и "Трест Росспецэнергомонтаж") и Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований.
В списке также ряд организаций, участвующих в расширении будущих мощностей по производству и экспорту энергии, и предприятий сектора передовых технологий.
С начала полномасштабной войны Соединенные Штаты ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
24 февраля 2023 года санкции ввел минфин США против ряда банков и технологических компаний.