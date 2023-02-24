ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верховная Рада в годовщину полномасштабного вторжения призвала мир увеличить помощь Украине и усилить санкции против РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада призвала мир увеличить помощь Украине, усилить санкции против РФ, признать РФ государством спонсором терроризма, а ее действия геноцидом украинского народа
Рада призвала мир увеличить помощь Украине, усилить санкции против РФ, признать РФ государством – спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 24 февраля приняла обращение к парламентам и правительствам демократических государств и международным организациям по случаю годовщины начала полномасштабной захватнической войны РФ против Украины.

Принятие проекта постановления №9034 поддержали 313 народных депутатов, сообщил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк. 

Среди инициаторов документа – председатель парламента Руслан Стефанчук, его заместители, лидеры и представители ряда фракций. 

В обращении Рада призвала международное сообщество увеличить помощь Украине, признать РФ государством – спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

Украинский парламент призвал усилить санкционное давление на РФ с целью прекращения войны и предотвращения созданного ею глобального мирового кризиса.

Нардепы заявили о необходимости расширения возможностей военно-технического сотрудничества с Украиной и увеличения помощи силам безопасности и обороны, включая поставки современных танков, самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

Также Рада призвала мировое сообщество поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира.

В обращении подчеркивается, что она позволит восстановить международный порядок, основанный на международном праве, восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, привлечь к ответственности виновных в развязывании войны, сделать невозможным повторное совершение любой агрессии в будущем, а также сделать невозможным ядерный и продовольственный шантаж.

Народные депутаты акцентируют на важности использования всех инструментов, в том числе Международного уголовного суда, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, а также привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ за совершение преступления агрессии путем создания специального международного трибунала.

Кроме того, Верховная Рада призывает парламенты, правительства демократических государств и международные организации наработать механизмы использования замороженных активов, движимого и недвижимого имущества граждан РФ за рубежом с целью компенсации Украине нанесенного ущерба.

Также в документе содержится призыв документировать мониторинговой миссией Международного агентства по атомной энергии все факты воздействия на ядерную и радиационную безопасность, возникающие в результате российской агрессии, принять меры по реализации программы Grain from Ukraine и инициативы "Марафон честности".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.

Теги: Верховная Рада, терроризм, санкции, народные депутаты, военная помощь, геноцид, война России против Украины, трибунал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
Галина ГРИШИНА
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (137262)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (120217)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (57107)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41171)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36197)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (18895)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (16212)
8
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (14281)
 
 
 
 