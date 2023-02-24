Верховная Рада в годовщину полномасштабного вторжения призвала мир увеличить помощь Украине и усилить санкции против РФ

Принятие проекта постановления №9034 поддержали 313 народных депутатов, сообщил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Среди инициаторов документа – председатель парламента Руслан Стефанчук, его заместители, лидеры и представители ряда фракций.
В обращении Рада призвала международное сообщество увеличить помощь Украине, признать РФ государством – спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.
Украинский парламент призвал усилить санкционное давление на РФ с целью прекращения войны и предотвращения созданного ею глобального мирового кризиса.
Нардепы заявили о необходимости расширения возможностей военно-технического сотрудничества с Украиной и увеличения помощи силам безопасности и обороны, включая поставки современных танков, самолетов и ракет дальнего радиуса действия.
Также Рада призвала мировое сообщество поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира.
В обращении подчеркивается, что она позволит восстановить международный порядок, основанный на международном праве, восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, привлечь к ответственности виновных в развязывании войны, сделать невозможным повторное совершение любой агрессии в будущем, а также сделать невозможным ядерный и продовольственный шантаж.
Народные депутаты акцентируют на важности использования всех инструментов, в том числе Международного уголовного суда, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, а также привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ за совершение преступления агрессии путем создания специального международного трибунала.
Кроме того, Верховная Рада призывает парламенты, правительства демократических государств и международные организации наработать механизмы использования замороженных активов, движимого и недвижимого имущества граждан РФ за рубежом с целью компенсации Украине нанесенного ущерба.
Также в документе содержится призыв документировать мониторинговой миссией Международного агентства по атомной энергии все факты воздействия на ядерную и радиационную безопасность, возникающие в результате российской агрессии, принять меры по реализации программы Grain from Ukraine и инициативы "Марафон честности".
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.