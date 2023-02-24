Верховная Рада в годовщину полномасштабного вторжения призвала мир увеличить помощь Украине и усилить санкции против РФ

Рада призвала мир увеличить помощь Украине, усилить санкции против РФ, признать РФ государством – спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа Фото: depositphotos.com

Принятие проекта постановления №9034 поддержали 313 народных депутатов, сообщил в Telegram член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Среди инициаторов документа – председатель парламента Руслан Стефанчук, его заместители, лидеры и представители ряда фракций.

В обращении Рада призвала международное сообщество увеличить помощь Украине, признать РФ государством – спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

Украинский парламент призвал усилить санкционное давление на РФ с целью прекращения войны и предотвращения созданного ею глобального мирового кризиса.

Нардепы заявили о необходимости расширения возможностей военно-технического сотрудничества с Украиной и увеличения помощи силам безопасности и обороны, включая поставки современных танков, самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

Также Рада призвала мировое сообщество поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира.

В обращении подчеркивается, что она позволит восстановить международный порядок, основанный на международном праве, восстановить территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, привлечь к ответственности виновных в развязывании войны, сделать невозможным повторное совершение любой агрессии в будущем, а также сделать невозможным ядерный и продовольственный шантаж.

Народные депутаты акцентируют на важности использования всех инструментов, в том числе Международного уголовного суда, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, а также привлечения к ответственности военно-политического руководства РФ за совершение преступления агрессии путем создания специального международного трибунала.

Кроме того, Верховная Рада призывает парламенты, правительства демократических государств и международные организации наработать механизмы использования замороженных активов, движимого и недвижимого имущества граждан РФ за рубежом с целью компенсации Украине нанесенного ущерба.

Также в документе содержится призыв документировать мониторинговой миссией Международного агентства по атомной энергии все факты воздействия на ядерную и радиационную безопасность, возникающие в результате российской агрессии, принять меры по реализации программы Grain from Ukraine и инициативы "Марафон честности".