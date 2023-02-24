Британия объявила о новых санкциях против российских оборонных предприятий и представителей "Росатома"

Импорт в Британию из России за год снизился на 99%, сообщила министр бизнеса и торговли Великобритании Фото: EPA

В список попали 92 физических и юридических лица. В частности, ограничения коснутся руководителей "Росатома", а также 34 представителей двух крупнейших российских оборонных компаний – "Ростех" и "Алмаз-антей" и четырех банков – "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "МТС-Банк".

В правительстве добавили, что "Росатом" имеет "тесные связи" с российским военно-промышленным комплексом: фирма поставляет производителям вооружений технологии и материалы, необходимые для пополнения запасов на линии фронта, в том числе оборонным фирмам, находящимся под санкциями. В свою очередь "Алмаз-антей" специализируется на производстве ракет класса "земля – воздух" и огнестрельного оружия для самолетов.

Кроме того, санкции ввели против матери гимнастки Алины Кабаевой – Любови, а также гендиректора оператора газопровода "Северный поток – 2" Маттиаса Варнига.

Великобритания также объявила о запрете импорта 140 товаров. В список входят изделия из железа и стали, переработанные в третьих странах.

"Среди сотен товарных номенклатур – запчасти для самолетов, радиооборудование, компоненты электроники, которые могут использоваться российским ВПК, в частности для изготовления беспилотников", – говорится в сообщении правительства.

Там добавили: разведданные свидетельствуют, что нехватка компонентов в результате санкций уже влияет на способность РФ производить вооружение на экспорт, в частности бронетехнику, ударные вертолеты и средства противовоздушной обороны.

"Торговые санкции работают. Импорт товаров Великобританией из России упал на 99% по сравнению с периодом до вторжения, а экспорт товаров в Россию упал почти на 80%. Работая вместе с нашими международными партнерами по G7, Министерство бизнеса и торговли вводит санкции, чтобы еще больше подорвать способность [президента РФ Владимира] Путина вести войну против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявила министр бизнеса и торговли Кеми Баденох.