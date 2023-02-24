ГОРДОН
 
 
МИР

Британия объявила о новых санкциях против российских оборонных предприятий и представителей "Росатома"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Импорт в Британию из России за год снизился на 99%, сообщила министр бизнеса и торговли Великобритании
Импорт в Британию из России за год снизился на 99%, сообщила министр бизнеса и торговли Великобритании
Фото: EPA

Великобритания 24 февраля объявила о новом пакете санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

В список попали 92 физических и юридических лица. В частности, ограничения коснутся руководителей "Росатома", а также 34 представителей двух крупнейших российских оборонных компаний – "Ростех" и "Алмаз-антей" и четырех банков – "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "МТС-Банк".

В правительстве добавили, что "Росатом" имеет "тесные связи" с российским военно-промышленным комплексом: фирма поставляет производителям вооружений технологии и материалы, необходимые для пополнения запасов на линии фронта, в том числе оборонным фирмам, находящимся под санкциями. В свою очередь "Алмаз-антей" специализируется на производстве ракет класса "земля – воздух" и огнестрельного оружия для самолетов.

Кроме того, санкции ввели против матери гимнастки Алины Кабаевой – Любови, а также гендиректора оператора газопровода "Северный поток – 2" Маттиаса Варнига.

Великобритания также объявила о запрете импорта 140 товаров. В список входят изделия из железа и стали, переработанные в третьих странах.

"Среди сотен товарных номенклатур – запчасти для самолетов, радиооборудование, компоненты электроники, которые могут использоваться российским ВПК, в частности для изготовления беспилотников", – говорится в сообщении правительства. 

Там добавили: разведданные свидетельствуют, что нехватка компонентов в результате санкций уже влияет на способность РФ производить вооружение на экспорт, в частности бронетехнику, ударные вертолеты и средства противовоздушной обороны.

"Торговые санкции работают. Импорт товаров Великобританией из России упал на 99% по сравнению с периодом до вторжения, а экспорт товаров в Россию упал почти на 80%. Работая вместе с нашими международными партнерами по G7, Министерство бизнеса и торговли вводит санкции, чтобы еще больше подорвать способность [президента РФ Владимира] Путина вести войну против Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявила министр бизнеса и торговли Кеми Баденох.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Британия ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц РФ, говорится в релизе правительства. 

8 февраля, во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, Великобритания также ввела новые ограничения против РоссииСанкции применили к шести компаниям, поставляющим беспилотники в Россию, а также к восьми физлицам и одной компании, которые связаны с финансовыми сетями, помогающими поддерживать состояние и власть кремлевской элиты, говорится в релизе. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, санкции, импорт, Росатом, Алмаз-Антей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
"Я солидарна с Украиной. Вы не одни". Кэтрин Винник в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратилась к украинцам. Видео
Галина ГРИШИНА
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Рэпер Otoy об украинцах, которые слушают российскую музыку: Мне кажется, такие люди должны сидеть по статье о госизмене
Галина ГРИШИНА
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
  Макс Барских выпустил песню "Мамо, не плач". Видео
Галина ГРИШИНА
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Ющенко: Я единственный в семье, кто за собой моет посуду. Я не могу ее в раковину положить. У меня тогда настроения нет
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
Дорофеева снялась с разведенными ногами и попрыгала на диване. Видео
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Галина ГРИШИНА
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (120200)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (100089)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (52419)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (40641)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36007)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (16906)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (15183)
8
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (14159)
 
 
 
 