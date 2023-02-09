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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины после войны в июне

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Зеленский и Сунак подписали совместную декларацию
Зеленский и Сунак подписали совместную декларацию
Фото: EPA

Великобритания собирается выступить организатором Конференции по восстановлению Украины. Об этом говорится в совместной британско-украинской декларации, подписанной 8 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон и его встречи с премьер-министром страны Риши Сунаком. Текст опубликован на сайте британского правительства.

"Мы будем соорганизаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Мы построим современную, устойчивую украинскую экономику, которая укрепляет верховенство закона, борется с коррупцией и продвигает реформы. Великобритания будет стремиться облегчить доступ Украины к британским частным финансам, страхованию, технологиям и другим экспертным знаниям", – говорится в документе. 

Также в декларации отмечается, что страны будут предпринимать шаги для того, чтобы российские активы были доступны для поддержки восстановления Украины в соответствии с международным правом.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы одолеем незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим более сильную Украину, где царят мир и процветание", – сказано в документе.

Контекст:

8 февраля Зеленский совершил сразу два зарубежных визита. Первый – в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. 

Вечером того же дня украинский президент Украины прибыл во Францию на встречу с Макроном и Шольцом.

Теги: Россия, Великобритания, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, активы, восстановление
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