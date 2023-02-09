Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины после войны в июне

"Мы будем соорганизаторами Конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21-22 июня. Мы построим современную, устойчивую украинскую экономику, которая укрепляет верховенство закона, борется с коррупцией и продвигает реформы. Великобритания будет стремиться облегчить доступ Украины к британским частным финансам, страхованию, технологиям и другим экспертным знаниям", – говорится в документе.

Также в декларации отмечается, что страны будут предпринимать шаги для того, чтобы российские активы были доступны для поддержки восстановления Украины в соответствии с международным правом.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы одолеем незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим более сильную Украину, где царят мир и процветание", – сказано в документе.