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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Австралия ввела новые санкции против РФ в годовщину вторжения в Украину

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Австралия ввела новые ограничения в отношении РФ
Австралия ввела новые ограничения в отношении РФ
Фото: pixabay.com

Правительство Австралии 24 февраля объявило о дополнительной военной помощи Украине и дополнительных ограничениях относительно России, включая дополнительные санкции. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Австралии.

Правительство Австралии предоставит Украине дополнительные беспилотные летательные аппараты. Эти системы обеспечивают разведку, наблюдение и рекогносцировку на поле боя для Вооруженных сил Украины, пока они продолжают боевые действия, говорится в сообщении.

Кроме того, около 200 украинских новобранцев пройдет военную подготовку при поддержке сил обороны Австралии в рамках операции "Куду" – вклада Австралии в многонациональную программу обучения под руководством Великобритании.

Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 90 человек, а также адресные финансовые санкции в отношении 40 организаций. Под санкциями оказались, в частности, российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение.

"Мы вводим санкции против физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью, имеющей экономическое и стратегическое значение для России или угрожающей территориальной целостности или суверенитету Украины. В них входят новые списки тех, кто увековечивает ложь Кремля, чтобы заручиться поддержкой президента Путина и ключевых игроков российской оборонной промышленности", – говорится в сообщении.

В частности, под австралийскими санкциями оказались такие компании, как один из крупнейших производителей оружия в России концерн "Калашников", разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи", авиакомпания "Туполев", конструктор-ракетчик РКБ им. Макеева, производитель боевых машин пехоты "Курганмашзавод".

Отмечается, что Австралия уже ввела более 1 тыс. санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы скорбим о неисчислимых потерях, которые понесла Украина. Мы чтим непоколебимую решимость и силу украинского народа, который противостоит продолжающейся агрессии России. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину, защищающую свой народ, свою территорию и свой суверенитет. Мы вновь призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и положить конец этой войне", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. 

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Австралия ввела санкции против РФ, а также предоставила Украине финансовуюгуманитарную и военную помощь. Сообщалось, в частности, о поставках шести легких буксированных гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасов, а также 20 бронеавтомобилей Bushmaster и четырех бронетранспортеров M113AS4.

3 июля премьер-министр страны Энтони Альбанезе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Австралия дополнительно предоставит Украине военной помощи на $100 млн сверх уже предоставленной помощи на $390 млн. В новый пакет, по его словам, должны войти 14 БТР и 20 Bushmaster, таким образом, общее количество Bushmaster для Украины составит 60 единиц. Также глава правительства Австралии пообещал предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику в соответствии с запросами Украины.

Австралийские бронеавтомобили Bushmaster помогли украинским военным выйти на реку Оскол в Харьковской области во время контрнаступления, рассказал 11 сентября министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Россия, Австралия, санкции, война России против Украины
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