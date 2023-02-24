Австралия ввела новые санкции против РФ в годовщину вторжения в Украину

Правительство Австралии предоставит Украине дополнительные беспилотные летательные аппараты. Эти системы обеспечивают разведку, наблюдение и рекогносцировку на поле боя для Вооруженных сил Украины, пока они продолжают боевые действия, говорится в сообщении.

Кроме того, около 200 украинских новобранцев пройдет военную подготовку при поддержке сил обороны Австралии в рамках операции "Куду" – вклада Австралии в многонациональную программу обучения под руководством Великобритании.

Правительство Австралии ввело дополнительные адресные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 90 человек, а также адресные финансовые санкции в отношении 40 организаций. Под санкциями оказались, в частности, российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, труд, миграцию и здравоохранение.

"Мы вводим санкции против физических и юридических лиц, занимающихся деятельностью, имеющей экономическое и стратегическое значение для России или угрожающей территориальной целостности или суверенитету Украины. В них входят новые списки тех, кто увековечивает ложь Кремля, чтобы заручиться поддержкой президента Путина и ключевых игроков российской оборонной промышленности", – говорится в сообщении.

В частности, под австралийскими санкциями оказались такие компании, как один из крупнейших производителей оружия в России концерн "Калашников", разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи", авиакомпания "Туполев", конструктор-ракетчик РКБ им. Макеева, производитель боевых машин пехоты "Курганмашзавод".

Отмечается, что Австралия уже ввела более 1 тыс. санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Мы скорбим о неисчислимых потерях, которые понесла Украина. Мы чтим непоколебимую решимость и силу украинского народа, который противостоит продолжающейся агрессии России. Мы гордимся тем, что поддерживаем Украину, защищающую свой народ, свою территорию и свой суверенитет. Мы вновь призываем Россию вывести свои войска с территории Украины и положить конец этой войне", – говорится в сообщении.