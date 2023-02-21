Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России – СМИ

По словам собеседника издания, санкционный пакет будет включать в себя ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных чиновников.
Также в него войдут компании военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сети, задействованные в обходе санкций.
Ожидается, что министерство финансов США представит обновленный список санкций по РФ на этой неделе.
20 февраля на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором он анонсировал новые санкции против РФ.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявила 26 января 2023 года замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.