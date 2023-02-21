Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России – СМИ

По словам собеседника издания, санкционный пакет будет включать в себя ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных чиновников.

Также в него войдут компании военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сети, задействованные в обходе санкций.

Ожидается, что министерство финансов США представит обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

20 февраля на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором он анонсировал новые санкции против РФ.