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Новые санкции США коснутся 200 физических и юридических лиц из России – СМИ

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Новые санкции против РФ в Белом доме анонсировали 20 февраля
Новые санкции против РФ в Белом доме анонсировали 20 февраля
Фото: depositphotos.com

На этой неделе США введет новые санкции в отношении 200 российских физических и юридических лиц. Об этом изданию The Wall Street Journal 21 февраля сообщили источники.

По словам собеседника издания, санкционный пакет будет включать в себя ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных чиновников.

Также в него войдут компании военно-промышленного комплекса, предприятия, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм, а также сети, задействованные в обходе санкций.

Ожидается, что министерство финансов США представит обновленный список санкций по РФ на этой неделе.

20 февраля на сайте Белого дома появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором он анонсировал новые санкции против РФ.

Контекст:

Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.

В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.

Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявила 26 января 2023 года замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Украина, санкции, Джо Байден
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