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"Вы не одни, мы с вами". Санчес заявил в Раде, что Испания увеличит военную помощь и будет сопровождать Украину на пути к полноценной евроинтеграции

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Санчес депутатам Рады: Вы боретесь за правду, и в этом разница между вами и Россией
Санчес – депутатам Рады: Вы боретесь за правду, и в этом разница между вами и Россией
Фото: rada.gov.ua

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Украину 23 февраля выступил в Верховной Раде.

Видеозапись речи главы правительства Испании опубликована в YouTube телеканала "Рада".

"Вы боретесь за правду, и в этом разница между вами и противником [РФ], потому что вы понимаете, за что вы сражаетесь, – сказал Санчес в обращении к нардепам. – Украина сражается за выживание, а ваш противник – за власть. В их сражении нет достоинства. В вашем сражении есть призыв к свободе. Именно поэтому они не могут выиграть, но могут причинить боль".

По словам премьера, и Испания, и ЕС, и "многие союзники и друзья по всему миру" поддерживают Украину и будут "продолжать поддерживать столько, сколько это будет необходимо".

"Потому что вы сражаетесь за вашу землю, за вашу независимость, ваши люди сражаются за то, чтобы восстановить свои дома, свою свободу. И в то же время все вы защищаете то, что касается всех нас, – наши права как граждан. Российская незаконная и неоправданная агрессия бросает вызов нашим незыблемым принципам, обычным правилам: не нападай на соседнюю страну, которая не нападает или не угрожает тебе, политические отличия не оправдывают использование силы. Эти простые правила позволяют нам жить в этом мире, а российская агрессия ставит под угрозу международное право, в рамках которого мы все сосуществуем", – подчеркнул Санчес.

Он отметил, что проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Испания будет увеличивать военную помощь Украине, в частности предоставит танки Leopard.

"И в дальнейшем, если потребуется, мы сможем отправить больше танков. В рамках миссии по военной помощи ЕС Испания уже осуществляет подготовку сотен украинских военнослужащих. Буквально на прошлой неделе мы начали подготовку 55 украинских военнослужащих, которые овладевают Leopard", – рассказал Санчес.

Кроме того, Испания планирует увеличить поставки боеприпасов за счет совместных европейских мер, добавил премьер.

Санчес также сообщил, что в Испании нашли временное убежище более 165 тыс. украинцев.

Премьер напомнил, что Испания во второй половине 2023 года будет председательствовать в Совете Европы.

"Мы не можем забыть, что Майдан и украинская решимость по присоединению к Европейскому союзу стояли в основе сегодняшней ситуации… Мы будем сопровождать Украину на пути к полноценной интеграции, чтобы ваша мечта стала реальностью. Во время нашего председательства вы можете рассчитывать, что Украина всегда будет на повестке дня", – заверил Санчес.

Он указал в ходе выступления, что Украина переживает "самые сложные времена".

"Но помните, что эти самые сложные, темные времена всегда завершаются на рассвете. Но вы не одни, мы с вами, – заявил глава правительства Испании. – Я уверен, что я смогу очень скоро вернуться в мирную и преуспевающую Украину, которая будет говорить о прогрессе и восстановлении. Тем временем вся Европа пристально следит за вашей страной, ваше мужество вдохновляет нас. Ваше дело – это наше дело, мы стоим вместе".

Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала войны. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года.

Премьер Испании посетил деоккупированные в апреле 2022 года Бучу и Ирпень под Киевом и заявил, что Россия не должна победить в войне против Украины.

В Киеве Санчес провел встречу с Зеленским.

На Аллее смелости в столице установили табличку с именем премьера Испании.

Контекст:

Испания поддерживает Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

В середине сентября Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем.

13 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Испания объявила о передаче четырех ЗРК Hawk. 10 ноября глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что Испания отправит Украине еще две системы ПВО Hawk.

В начале декабря Роблес посетила Одессу, она анонсировала новый пакет помощи Украине. По итогам встречи с Роблес глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Испания предоставила Украине первые комплексы Hawk.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Испания, танки, агрессия, боеприпасы, евроинтеграция, российская агрессия, украинцы, убежище, война России против Украины, визит, премьер-министр, Педро Санчес, встреча, обращение, ЕС, восстановление
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