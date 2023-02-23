"Вы не одни, мы с вами". Санчес заявил в Раде, что Испания увеличит военную помощь и будет сопровождать Украину на пути к полноценной евроинтеграции

Санчес – депутатам Рады: Вы боретесь за правду, и в этом разница между вами и Россией Фото: rada.gov.ua

Видеозапись речи главы правительства Испании опубликована в YouTube телеканала "Рада".

"Вы боретесь за правду, и в этом разница между вами и противником [РФ], потому что вы понимаете, за что вы сражаетесь, – сказал Санчес в обращении к нардепам. – Украина сражается за выживание, а ваш противник – за власть. В их сражении нет достоинства. В вашем сражении есть призыв к свободе. Именно поэтому они не могут выиграть, но могут причинить боль".

По словам премьера, и Испания, и ЕС, и "многие союзники и друзья по всему миру" поддерживают Украину и будут "продолжать поддерживать столько, сколько это будет необходимо".

"Потому что вы сражаетесь за вашу землю, за вашу независимость, ваши люди сражаются за то, чтобы восстановить свои дома, свою свободу. И в то же время все вы защищаете то, что касается всех нас, – наши права как граждан. Российская незаконная и неоправданная агрессия бросает вызов нашим незыблемым принципам, обычным правилам: не нападай на соседнюю страну, которая не нападает или не угрожает тебе, политические отличия не оправдывают использование силы. Эти простые правила позволяют нам жить в этом мире, а российская агрессия ставит под угрозу международное право, в рамках которого мы все сосуществуем", – подчеркнул Санчес.

Он отметил, что проинформировал президента Владимира Зеленского о том, что Испания будет увеличивать военную помощь Украине, в частности предоставит танки Leopard.

"И в дальнейшем, если потребуется, мы сможем отправить больше танков. В рамках миссии по военной помощи ЕС Испания уже осуществляет подготовку сотен украинских военнослужащих. Буквально на прошлой неделе мы начали подготовку 55 украинских военнослужащих, которые овладевают Leopard", – рассказал Санчес.

Кроме того, Испания планирует увеличить поставки боеприпасов за счет совместных европейских мер, добавил премьер.

Санчес также сообщил, что в Испании нашли временное убежище более 165 тыс. украинцев.

Премьер напомнил, что Испания во второй половине 2023 года будет председательствовать в Совете Европы.

"Мы не можем забыть, что Майдан и украинская решимость по присоединению к Европейскому союзу стояли в основе сегодняшней ситуации… Мы будем сопровождать Украину на пути к полноценной интеграции, чтобы ваша мечта стала реальностью. Во время нашего председательства вы можете рассчитывать, что Украина всегда будет на повестке дня", – заверил Санчес.

Он указал в ходе выступления, что Украина переживает "самые сложные времена".

"Но помните, что эти самые сложные, темные времена всегда завершаются на рассвете. Но вы не одни, мы с вами, – заявил глава правительства Испании. – Я уверен, что я смогу очень скоро вернуться в мирную и преуспевающую Украину, которая будет говорить о прогрессе и восстановлении. Тем временем вся Европа пристально следит за вашей страной, ваше мужество вдохновляет нас. Ваше дело – это наше дело, мы стоим вместе".

Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала войны. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года.

Премьер Испании посетил деоккупированные в апреле 2022 года Бучу и Ирпень под Киевом и заявил, что Россия не должна победить в войне против Украины.

В Киеве Санчес провел встречу с Зеленским.

На Аллее смелости в столице установили табличку с именем премьера Испании.