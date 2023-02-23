На Аллее смелости в Киеве установили табличку с именем премьера Испании

Об этом 23 февраля в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы ощущаем солидарность Испании с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за всю помощь и поддержку", – написал президент Украины.
Зеленский опубликовал видео, на котором Санчес осматривает табличку со своим именем. На ней отмечена дата его первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.
Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала войны. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года.
Премьер Испании посетил деоккупированные в апреле 2022 года Бучу и Ирпень под Киевом и заявил, что Россия не должна победить в войне против Украины.
В Киеве Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается на странице главы Украинского государства в Facebook.
По ее итогам Зеленский заявил, что Испания передаст Украине немецкие танки Leopard.
Аллею смелости на площади Конституции возле Верховной Рады в центре Киева открыли 23 августа. Зеленский заявил, что на аллее установят таблички с именами "настоящих друзей Украины".
Первым иностранным лидером, получившим такую табличку, стал президент Польши Анджей Дуда. На следующий день на аллее появилась табличка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
9 сентября на аллее открыли еще две таблички. Одна посвящена президенту Латвии Эгилсу Левитсу, а вторая – сразу четырем политикам: премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, бывшему вице-премьер-министру Польши Ярославу Качиньскому, премьер-министру Чехии Петру Фиале и бывшему главе правительства Словении Янезу Янше.
20 февраля 2023 года на Аллее смелости установили табличку с именем президента США Джо Байдена.