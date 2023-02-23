На Аллее смелости в Киеве установили табличку с именем премьера Испании

Санчес (справа) прибыл в Киев утром 23 февраля, это его второй визит в Украину с начала войны Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Об этом 23 февраля в Facebook сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы ощущаем солидарность Испании с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за всю помощь и поддержку", – написал президент Украины.

Зеленский опубликовал видео, на котором Санчес осматривает табличку со своим именем. На ней отмечена дата его первого визита в Украину с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Санчес прибыл в Киев утром 23 февраля. Это его второй визит в Украину с начала войны. Санчес был в Украине 21 апреля 2022 года.

Премьер Испании посетил деоккупированные в апреле 2022 года Бучу и Ирпень под Киевом и заявил, что Россия не должна победить в войне против Украины.

В Киеве Санчес провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, отмечается на странице главы Украинского государства в Facebook.

По ее итогам Зеленский заявил, что Испания передаст Украине немецкие танки Leopard.