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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новая Зеландия ввела санкции против граждан РФ, близких к Путину

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Люди из окружения Путина попали под санкции Новой Зеландии
Люди из окружения Путина попали под санкции Новой Зеландии
Фото: EPA

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в годовщину вторжения РФ в Украину 24 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте новозеландского правительства.

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", – сказала глава министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Санкции наложены на 87 россиян. В эту группу входят политические деятели, имеющие стратегическое значение для России и близкие к президенту РФ Владимиру Путину, говорится в заявлении. Также санкции наложены на членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые стремились узаконить посягательство на суверенитет Украины посредством фейковых референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины, и военнослужащих, которые играли активную роль в конфликте.

"Как и в случае с нашими предыдущими санкциями, они автоматически распространяются на родственников и сообщников перечисленных лиц", – говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что новые ограничения являются вторым по величине санкционным пакетом Новой Зеландии.

Контекст:

Новая Зеландия предоставляет Украине гуманитарную и военную помощь. Как сообщается на сайте МИД Новой Зеландии, она передает нелетальные средства защиты Вооруженным силам Украины и с февраля несколько раз переводила деньги в Целевой фонд НАТО, который закупает для Украины топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки. Инструкторы из Новой Зеландии также принимают участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

13 декабря в парламенте Новой Зеландии выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал руководство страны возглавить международные усилия по восстановлению экологической безопасности Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Новая Зеландия, война России против Украины, ЦИК РФ, российские военные
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