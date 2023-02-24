Новая Зеландия ввела санкции против граждан РФ, близких к Путину

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", – сказала глава министерства иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

Санкции наложены на 87 россиян. В эту группу входят политические деятели, имеющие стратегическое значение для России и близкие к президенту РФ Владимиру Путину, говорится в заявлении. Также санкции наложены на членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые стремились узаконить посягательство на суверенитет Украины посредством фейковых референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины, и военнослужащих, которые играли активную роль в конфликте.

"Как и в случае с нашими предыдущими санкциями, они автоматически распространяются на родственников и сообщников перечисленных лиц", – говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что новые ограничения являются вторым по величине санкционным пакетом Новой Зеландии.