США объявили о новых санкциях против РФ. В список попали банки и технологические компании

"Мы продолжаем возлагать на Россию значительные издержки за ее незаконную войну против Украины, в том числе за счет дополнительных санкционных мер. Наша глобальная коалиция неустанно работает над тем, чтобы разрушить российские цепочки военных поставок, ограничить доходы Кремля и затруднить ей использование имеющихся у нее денег для приобретения военного оборудования из-за рубежа", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, в этом году США удвоят усилия по пресечению попыток России по обходу санкций. Это включает в себя обмен разведывательными данными, выявление и устранение конкретных сетей, а также усложнение уклонения от санкций для компаний и юрисдикций.

В опубликованном пресс-релизе говорится, что новое постановление минфина направлено против металлургического и горнодобывающего секторов экономики Российской Федерации, а также налагает санкции на 22 физических и 83 юридических лица.

Под санкции попали 11 российских банков, в числе которых "Московский кредитный банк", входящий в десятку крупнейших в России, и три финансовые организации.

Также в документе указаны имена более 30 человек и компаний, предположительно связанных с попытками России уклониться от санкций. Среди них швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и его предприятия, Нурмурад Курбанов, российско-туркменский торговец оружием, который, как утверждается, содействовал военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами, и российский бизнесмен, бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.

Ограничения накладываются на российские предприятия, поддерживающие военный потенциал РФ, в частности на производителей углеродного волокна, ключевого материала для оборонных систем, также на организации, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли РФ. Также санкции коснутся фирм и частных лиц в технологическом и электронном секторах России, в том числе тех, которые производят или импортируют специализированное или высокотехнологичное оборудование, используемое российскими оборонными предприятиями, и еще ряда организаций.