США объявили о новых санкциях против РФ. В список попали банки и технологические компании

"Мы продолжаем возлагать на Россию значительные издержки за ее незаконную войну против Украины, в том числе за счет дополнительных санкционных мер. Наша глобальная коалиция неустанно работает над тем, чтобы разрушить российские цепочки военных поставок, ограничить доходы Кремля и затруднить ей использование имеющихся у нее денег для приобретения военного оборудования из-за рубежа", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
По ее словам, в этом году США удвоят усилия по пресечению попыток России по обходу санкций. Это включает в себя обмен разведывательными данными, выявление и устранение конкретных сетей, а также усложнение уклонения от санкций для компаний и юрисдикций.
В опубликованном пресс-релизе говорится, что новое постановление минфина направлено против металлургического и горнодобывающего секторов экономики Российской Федерации, а также налагает санкции на 22 физических и 83 юридических лица.
Под санкции попали 11 российских банков, в числе которых "Московский кредитный банк", входящий в десятку крупнейших в России, и три финансовые организации.
Также в документе указаны имена более 30 человек и компаний, предположительно связанных с попытками России уклониться от санкций. Среди них швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и его предприятия, Нурмурад Курбанов, российско-туркменский торговец оружием, который, как утверждается, содействовал военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами, и российский бизнесмен, бывший зять премьер-министра России Михаила Мишустина Александр Удодов.
Ограничения накладываются на российские предприятия, поддерживающие военный потенциал РФ, в частности на производителей углеродного волокна, ключевого материала для оборонных систем, также на организации, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли РФ. Также санкции коснутся фирм и частных лиц в технологическом и электронном секторах России, в том числе тех, которые производят или импортируют специализированное или высокотехнологичное оборудование, используемое российскими оборонными предприятиями, и еще ряда организаций.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Соединенные Штаты среди прочего ввели ограничения на операции с суверенным долгом РФ, запретили ввоз долларовых банкнот в РФ, ввели санкции против высшего военного и политического руководства России. Также нижняя палата американского парламента проголосовала за прекращение "нормальных торговых отношений" с Москвой.
В марте под американские санкции попали все 328 депутатов Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину с просьбой признать "независимость" территорий, оккупированных российскими группировками "ЛДНР". В минфине США подчеркнули, что это решение Путин использовал для оправдания войны против Украины.
Госдепартамент США может рассмотреть вопрос смягчения санкций против РФ в случае, если будет решение России вести серьезные переговоры и забрать свои войска с территории Украины, заявляла Нуланд 26 января.