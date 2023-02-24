Рада одобрила первые изменения в госбюджет на 2023 год

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета за счет:
В документе отмечается, что реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на 3,8 млрд грн.
Как отметила Пидласа, законопроект также предусматривает возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций – до 20 млрд грн в этом году. Источником выплат Кабмину разрешается использовать дорожный фонд.
Кроме того депутаты добавили еще один источник наполнения фонда ликвидации последствий российской агрессии – продажа активов российских бизнесменов по закону "О санкциях".
Также, по словам Пидласой, документ делает взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн). Они возвращают деньги, которые были выделены во время пандемии на возвратной основе для Фонда соцстраха (ныне присоединен к ПФУ), и их сразу распределяют на пенсии.
Добавлены новые направления использования фФонда ликвидации: строительство жилья для тех, кто потерял жилье, и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.
13 сентября Кабинет Министров поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета Украины на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде. 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении, а 3 ноября – во втором чтении.
23 ноября закон о госбюджете подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он устанавливает доходы госбюджета в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.
Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6,3 трлн грн, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28%.