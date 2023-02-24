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Рада одобрила первые изменения в госбюджет на 2023 год

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Изменения госбюджета предусматривают увеличение расходов на 5,5 млрд грн
Изменения госбюджета предусматривают увеличение расходов на 5,5 млрд грн
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 24 февраля приняла во втором чтении и в целом законопроект №8399 об увеличении расходов государственного бюджета на 5,5 млрд грн. Об этом сообщила в Facebook народный депутат, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается увеличить расходы бюджета за счет:

  • грантовых пособий и помощи правительств иностранных государств, международных организаций на сумму в 445,6 млн грн;
  • дополнительных внешних заимствований в объеме 3,8 млрд грн;
  • возврата средств, предоставленных из госбюджета Министерству экономики для предоставления финансовой помощи Фонду соцстрахования на случай безработицы в объеме 1,3 млрд грн.

В документе отмечается, что реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на 3,8 млрд грн.

Как отметила Пидласа, законопроект также предусматривает возможность компенсации (страховку) для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций – до 20 млрд грн в этом году. Источником выплат Кабмину разрешается использовать дорожный фонд.

Кроме того депутаты добавили еще один источник наполнения фонда ликвидации последствий российской агрессии – продажа активов российских бизнесменов по закону "О санкциях".

Также, по словам Пидласой, документ делает взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн). Они возвращают деньги, которые были выделены во время пандемии на возвратной основе для Фонда соцстраха (ныне присоединен к ПФУ), и их сразу распределяют на пенсии.

Добавлены новые направления использования фФонда ликвидации: строительство жилья для тех, кто потерял жилье, и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.

https://www.facebook.com/roksolana.pidlasa/posts/pfbid02Xa2F1AUk6pc7K5AaGZT9jGBTgYF7abZM7D7kECz19cSpQMnMbvmWGFFyMWbezkCUl

Контекст:

13 сентября Кабинет Министров поддержал разработанный Минфином проект государственного бюджета Украины на 2023 год. 21 сентября его представили в Раде. 7 октября Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете в первом чтении, а 3 ноября – во втором чтении.

23 ноября закон о госбюджете подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он устанавливает доходы госбюджета в сумме 1,3 трлн грн, а расходы – 2,6 трлн грн.

Ожидается, что номинальный валовой внутренний продукт Украины в 2023 году составит 6,3 трлн грн, а реальный ВВП вырастет на 3,2%. Рост потребительских цен в 2023 году ожидается на уровне 28%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, госбюджет, санкции, пенсии, дефицит, деньги, пособия, выплаты, Роксолана Пидласа, компенсация
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