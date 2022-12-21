В госбюджет Украины поступили первые 3 млрд грн, изъятые в национализированных банках РФ

Всего у "дочки" российского "Сбербанка" будет изъято 5,8 млрд грн Фото: ЕРА

Речь идет об остатках средств на счетах "Международного резервного банка" и "Проминвестбанка" – украинских дочерних банков "Сбербанка" и ВЭБ РФ. Они были национализированы по решению СНБО от 11 мая 2022 года. Перевод средств состоялся в декабре.

"Поступление средств в специальный фонд государственного бюджета по коду 21085000 "Средства, полученные в связи с исполнением закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" составляет 3 169 094 303,31 грн", – заявили в казначействе.

В Фонде гарантирования вкладов по дополнительному запросу аналитиков уточнили, что первый перечисленный транш в госбюджет был в гривнах. Скоро ожидается еще один транш средств, хранящихся на счетах в изъятых российских банках в иностранных валютах.

"Фонд направил в адрес Государственной казначейской службы Украины дополнительное обращение от 6 декабря 2022 года, в котором выразил просьбу в кратчайшие сроки сообщить реквизиты соответствующих счетов специального фонда государственного бюджета Украины для возможности дальнейшего перечисления средств указанных банков в иностранных валютах", – заявили в Фонде гарантирования вкладов.

В Trap Aggressor отмечают, что это первый успешный кейс изъятия российских активов на территории Украины, закончившийся перечислением средств в госбюджет. Согласно недавним правкам к закону о государственном бюджете Украины, в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, говорится в сообщении.