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ДЕНЬГИ

В госбюджет Украины поступили первые 3 млрд грн, изъятые в национализированных банках РФ

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Всего у "дочки" российского "Сбербанка" будет изъято 5,8 млрд грн
Всего у "дочки" российского "Сбербанка" будет изъято 5,8 млрд грн
Фото: ЕРА

В государственный бюджет Украины начали приходить деньги, полученные в результате изъятия объектов собственности России и ее резидентов в Украине. Об этом говорится в письме Государственной казначейской службы, опубликованном 20 декабря аналитической группой Trap Aggressor, которая отслеживает эффективность санкций.

Речь идет об остатках средств на счетах "Международного резервного банка" и "Проминвестбанка" – украинских дочерних банков "Сбербанка" и ВЭБ РФ. Они были национализированы по решению СНБО от 11 мая 2022 года. Перевод средств состоялся в декабре.

"Поступление средств в специальный фонд государственного бюджета по коду 21085000 "Средства, полученные в связи с исполнением закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" составляет 3 169 094 303,31 грн", – заявили в казначействе.

В Фонде гарантирования вкладов по дополнительному запросу аналитиков уточнили, что первый перечисленный транш в госбюджет был в гривнах. Скоро ожидается еще один транш средств, хранящихся на счетах в изъятых российских банках в иностранных валютах.

"Фонд направил в адрес Государственной казначейской службы Украины дополнительное обращение от 6 декабря 2022 года, в котором выразил просьбу в кратчайшие сроки сообщить реквизиты соответствующих счетов специального фонда государственного бюджета Украины для возможности дальнейшего перечисления средств указанных банков в иностранных валютах", – заявили в Фонде гарантирования вкладов.

В Trap Aggressor отмечают, что  это первый успешный кейс изъятия российских активов на территории Украины, закончившийся перечислением средств в госбюджет. Согласно недавним правкам к закону о государственном бюджете Украины, в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, говорится в сообщении.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но в числе бенефициаров или основателей которых есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Законопроект №7371 о принудительном изъятии в Украине активов "Сбербанка" и ВЭБ РФ в ВР подал президент Владимир Зеленский, парламент принял его 12 мая. Документ предусматривает изъятие 5,8 млрд грн активов "Международного резервного банка", который полностью принадлежит "Сбербанку", и 4,5 млрд финансовых активов "Проминвестбанка", 99,7% акций которого принадлежит ВЭБ РФ.

Теги: Россия, санкции, Сбербанк России, госказначейство, Фонд гарантирования вкладов, российские банки
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