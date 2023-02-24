Зеленский: Мне все равно, что будет с Россией после ее поражения в войне

Зеленский: Больше давления, больше санкций, больше изоляции для России, – и их элита будет думать, чего им такого сделать внутри государства, чтобы с их "новой политикой" кто-то хотел сесть за стол Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил 24 февраля на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Так Зеленский прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он хочет поражения России, но не хочет, чтобы она была разгромлена.

"Эммануэль... Много государств действительно начали говорить о том, а что будет после поражения Москвы. Я считаю, что информационно – это в пользу Украины. Важно, что это вера государств, вера лидеров, а значит – обществ, потому что они всегда опираются на атмосферу в обществе, в своем государстве. То есть это нам сигнал, что большинство государств, по крайней мере – Европы, верят в победу Украины. А значит – в поражение Москвы. Ну такой делают вывод. Что будет тогда с Россией? Честно, мне все равно. Честно. Я считаю, что у них есть свое государство, и они должны думать о своем государстве. Если бы они думали о своем государстве, не было бы войны", – сказал президент Украины.

Зеленский продолжил, что если бы в РФ "думали о свободе слова, демократии, экономических реформах, о своих людях, чтобы они не были нищими, то у них не было бы рабства и так далее", то Россия была бы богатым государством.

"Но на все это необходимо время. Нужно думать. Как сейчас мы с вами работаем, думаем. Когда нам думать об оккупации какого-то государства? Мы думаем о себе: выжить, преодолеть, как COVID побороть мы думали, это был огромный вызов для всего мира. То есть, когда все государства, адекватные, думают, что сделать для своего общества, кто-то думает, чего бы такого еще сделать против другого. Поэтому это их вопрос, их история, их будущее. И я не думаю об этом. Мне кажется, в чем... я не хочу сказать, что ошибаются некоторые лидеры. Нет, у каждого свое мнение", – отметил он.

Президент Украины высказал мнение, что российский крупный бизнес, который находится под санкциями на Западе и имеет только "то, что остается в России", лишился комфорта.

"Вы считаете, что они позволят, что будет не одна Россия, а 20–30–40 – вы считаете, что они будут делиться своим бизнесом? Вы считаете, когда все за границей заблокировано – абсолютно справедливо, подчеркиваю – они не будут думать, что делать внутри? Как сохранить капиталы? Мы очень много думаем о ком-то, наши головы забиты лишней информацией. Они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции для России, – и их элита будет думать, чего им такого сделать внутри государства, чтобы с их новой политикой – скажу так – кто-то хотел сесть за стол. Мы заинтересованы в этом", – резюмировал Зеленский.

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