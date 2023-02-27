Резолюцию о создании спецтрибунала для России Генассамблея ООН рассмотрит примерно в конце марта – замглавы ОП

Смирнов отметил, что "еще есть время побороться за формулировку" резолюции о спецтрибунале Фото: president.gov.ua

"Мы действительно выходили с резолюцией на февраль, но поменялись местами с резолюцией по украинской формуле мира (принята 23 февраля. – "ГОРДОН"). [Резолюция про] трибунал следует за ней. Это будет где-то конец марта", – сказал он.

Замглавы ОП отметил, что поддержку документа Украина находит.

"У нас продолжаются дискуссии вокруг точечных формулировок. Мы стараемся получить максимально конкретизированные определения, для чего нужен трибунал. Сложная история, потому что есть группа стран-скептиков, предлагающая нам альтернативные версии. К примеру, без слов "международный" и "трибунал". А просто "специальный механизм", – подчеркнул Смирнов.

По его словам, "еще есть время побороться за формулировку".

Смирнов также ответил на вопрос, какую модель спецтрибунала поддерживают ключевые партнеры Украины, в том числе США.

"Пока что они склонны поддерживать не устраивающую нас модель гибридного трибунала (как суд, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции с привлечением международного элемента для его построения и деятельности. – LIGA.net). Но нужно понимать, что в мае-июне прошлого года США вообще не садились за стол переговоров по трибуналу. А через полгода они вошли в координационный совет по созданию трибунала и активно участвуют в дискуссии", – объяснил он.

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