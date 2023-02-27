Резолюцию о создании спецтрибунала для России Генассамблея ООН рассмотрит примерно в конце марта – замглавы ОП

"Мы действительно выходили с резолюцией на февраль, но поменялись местами с резолюцией по украинской формуле мира (принята 23 февраля. – "ГОРДОН"). [Резолюция про] трибунал следует за ней. Это будет где-то конец марта", – сказал он.
Замглавы ОП отметил, что поддержку документа Украина находит.
"У нас продолжаются дискуссии вокруг точечных формулировок. Мы стараемся получить максимально конкретизированные определения, для чего нужен трибунал. Сложная история, потому что есть группа стран-скептиков, предлагающая нам альтернативные версии. К примеру, без слов "международный" и "трибунал". А просто "специальный механизм", – подчеркнул Смирнов.
По его словам, "еще есть время побороться за формулировку".
Смирнов также ответил на вопрос, какую модель спецтрибунала поддерживают ключевые партнеры Украины, в том числе США.
"Пока что они склонны поддерживать не устраивающую нас модель гибридного трибунала (как суд, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции с привлечением международного элемента для его построения и деятельности. – LIGA.net). Но нужно понимать, что в мае-июне прошлого года США вообще не садились за стол переговоров по трибуналу. А через полгода они вошли в координационный совет по созданию трибунала и активно участвуют в дискуссии", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.