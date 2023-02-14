Ермак о спецтрибунале для России: Обсуждаем уже не идею, а конкретные механизмы создания

Во встрече приняли участие заместители руководителя офиса главы государства Андрей Смирнов и Андрей Сибига, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич и другие члены рабочей группы.
Ермак заявил, что большинство стран-союзниц поддерживают инициативу Украины.
"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", – подчеркнул он.
Смирнов в начале февраля сообщал, что "на столе" уже есть три наработанные модели создания специального трибунала для РФ. Он еще раз подчеркнул, что для Украины приемлемы два из трех возможных сценариев.
Чтобы убедить партнеров поддержать подходящий для Украины сценарий создания трибунала, по словам Ермака, надо подготовить конкретные предложения, чтобы представлять на международных площадках.
"Под каждую страну нужно находить свой рецепт. К каждой стране нужно найти ключик", – пояснил он.
Смирнов добавил, что в конце января в Праге состоялось заседание Core Group, на котором представители более 20 стран обсудили дальнейшие шаги по созданию спецтрибунала.
Также, по его словам, на площадке Евроюста продолжается работа над проведением международного саммита относительно ответственности за преступление агрессии в Украине. Речь идет о систематизации доказательств с целью формулировки обвинения в совершении преступления агрессии.
Кроме того, продолжается работа над созданием International Centre for Prosecution of Crime of Aggression in Ukraine.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что у Евросоюза есть политическая воля относительно привлечения России к ответственности, "осталось найти способ это сделать".