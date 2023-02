Ермак о спецтрибунале для России: Обсуждаем уже не идею, а конкретные механизмы создания

Во встрече приняли участие заместители руководителя офиса главы государства Андрей Смирнов и Андрей Сибига, посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич и другие члены рабочей группы.

Ермак заявил, что большинство стран-союзниц поддерживают инициативу Украины.

"Сегодня практически все они говорят о том, что готовы принять участие в создании трибунала. Мы обсуждаем уже не вероятность самой идеи, а конкретные механизмы создания", – подчеркнул он.

Смирнов в начале февраля сообщал, что "на столе" уже есть три наработанные модели создания специального трибунала для РФ. Он еще раз подчеркнул, что для Украины приемлемы два из трех возможных сценариев.

Чтобы убедить партнеров поддержать подходящий для Украины сценарий создания трибунала, по словам Ермака, надо подготовить конкретные предложения, чтобы представлять на международных площадках.

"Под каждую страну нужно находить свой рецепт. К каждой стране нужно найти ключик", – пояснил он.

Смирнов добавил, что в конце января в Праге состоялось заседание Core Group, на котором представители более 20 стран обсудили дальнейшие шаги по созданию спецтрибунала.

Также, по его словам, на площадке Евроюста продолжается работа над проведением международного саммита относительно ответственности за преступление агрессии в Украине. Речь идет о систематизации доказательств с целью формулировки обвинения в совершении преступления агрессии.

Кроме того, продолжается работа над созданием International Centre for Prosecution of Crime of Aggression in Ukraine.