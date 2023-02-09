Глава Еврокомиссии о трибунале для РФ: У нас есть политическая воля, осталось найти способ

Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов. Во-первых, это документирование преступлений, во-вторых – совместная работа прокуроров, для чего создается соответствующий центр в Гааге.
"Далее нужно будет создать трибунал. Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура этого трибунала. Однако уверяю вас, Владимир, у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. У нас есть политическая воля, осталось найти способ это сделать", – заявила она.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.
ПАСЕ также призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.