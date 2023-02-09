Глава Еврокомиссии о трибунале для РФ: У нас есть политическая воля, осталось найти способ

Фон дер Ляйен: Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура трибунала Фото: EPA

Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов. Во-первых, это документирование преступлений, во-вторых – совместная работа прокуроров, для чего создается соответствующий центр в Гааге.

"Далее нужно будет создать трибунал. Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура этого трибунала. Однако уверяю вас, Владимир, у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. У нас есть политическая воля, осталось найти способ это сделать", – заявила она.