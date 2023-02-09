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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии о трибунале для РФ: У нас есть политическая воля, осталось найти способ

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Фон дер Ляйен: Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура трибунала
Фон дер Ляйен: Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура трибунала
Фото: EPA

Евросоюз твердо намерен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого соответствующий трибунал. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе 9 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что для того, чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов. Во-первых, это документирование преступлений, во-вторых – совместная работа прокуроров, для чего создается соответствующий центр в Гааге.

"Далее нужно будет создать трибунал. Сейчас идут обсуждения того, какая будет структура этого трибунала. Однако уверяю вас, Владимир, у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в том числе – за преступление агрессии. У нас есть политическая воля, осталось найти способ это сделать", – заявила она.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.

ПАСЕ также призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Еврокомиссия, война, агрессия, расследование, Урсула фон дер Ляйен, Европа, война России против Украины, трибунал, Евросоюз
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