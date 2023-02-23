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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Думаю, Путин все еще хочет оккупировать Киев

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Президент РФ Путин (на фото) до сих пор хочет оккупировать Киев, но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины, отметил Зеленский
Президент РФ Путин (на фото) до сих пор хочет оккупировать Киев, но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины, отметил Зеленский
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин через год после полномасштабного нападения на Украину все еще хочет захватить Киев.

Такое мнение в интервью BBC, опубликованном 23 февраля, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Корреспондент ВВС спросил президента, находится ли Киев под угрозой повторного нападения России.

"Думаю, президент Путин все еще хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины, – ответил Зеленский. – Чтобы мы потеряли свою независимость и суверенитет. И потому, я думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину. Потому это очень важно… Но я считаю, что мы сильны".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

В интервью, вышедшем 5 января 2023 года, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что военно-политическое руководство РФ  планировало взять под контроль правительственный квартал Киева  менее чем за сутки после начала вторжения.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, захват, нападение, угрозы, вторжение, независимость, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, президент, суверенитет, интервью, российские оккупанты
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