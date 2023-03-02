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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Если Россия нанесет удар тактическим ядерным оружием, США и НАТО вынесут нахрен всю российскую группировку на всей территории Украины. Просто в ноль

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Если Россия применит ядерное оружие в Украине, вся ее украинская группировка войск будет уничтожена, и ВСУ без проблем вернут Крым, полагает Арестович
Если Россия применит ядерное оружие в Украине, вся ее украинская группировка войск будет уничтожена, и ВСУ без проблем вернут Крым, полагает Арестович
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Украинский блогер Алексей Арестович в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал мнение, что на Западе выработали план действий на случай применения Россией тактического ядерного оружия в ходе развязанной РФ войны в Украине.

"Где-то месяца два назад источники Запада: в первую очередь американские – заговорили о том, что "да бейте по Крыму, ради бога". При том, что год до этого они как бы всеми силами избегали этих самых [заявлений о возможности ударов ВСУ по Крыму]. А почему они заговорили? Они же прекрасно понимают, что это вилка с ядерным оружием будет. Потому что у них есть решение: теперь появилось. Есть стратегия в этом случае, и они не боятся совершенно", – считает украинский блогер.

Арестович полагает, что Запад не будет наносить превентивный удар по РФ после того, как президент России Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия.

"Я не думаю, что они будут бить по России. Больше всего похоже вот на что. Если они нанесут удар тактическим ядерным оружием по факту, Америка и НАТО вынесут нахрен всю российскую группировку на всей территории Украины. Просто в ноль", – заявил он.

Для этого, поясняет блогер, силам Альянса нет необходимости физически присутствовать на территории Украины.

"Авиация, ракетные войска – ради бога. У них 11 тыс. "Томагавков" (крылатых ракет Tomahawk. – "ГОРДОН") в залпе в первом. А "Томагавк" – это не "Калибр", а точнее намного. Из Средиземного моря они достанут все это. И у них [оккупантов] просто не останется людей", – рассказал Арестович.

Подобный удар НАТО и США по России, по мнению блогера, облегчит Украине задачу полной деоккупации.

"Российской армии на территории Украины не существует, включая Крым. Вообще вся уничтожена. Мы моментально через три дня выходим на границы, сколько нам понадобится физически пройти, добивая, собирая пленных сачком. Выходим на границы [Украины 1991 года]", – спрогнозировал он.

Даже в такой ситуации, убежден блогер, тотальную ядерную войну РФ не начнет.

"Да его [Путина] пристрелит собственное окружение. Я думаю, что в России начнется тяжелейший кризис сразу внутриполитический. И дядю Вову будут пеленать, мне кажется, за то, что он начал эту самую ядерную войну. Да и сам он вряд ли начнет. Это тупо блеф", – резюмировал Арестович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, НАТО, ядерное оружие, угрозы, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, интервью, ядерный удар, российские оккупанты
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