Арестович: Если Россия нанесет удар тактическим ядерным оружием, США и НАТО вынесут нахрен всю российскую группировку на всей территории Украины. Просто в ноль

Если Россия применит ядерное оружие в Украине, вся ее украинская группировка войск будет уничтожена, и ВСУ без проблем вернут Крым, полагает Арестович Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Где-то месяца два назад источники Запада: в первую очередь американские – заговорили о том, что "да бейте по Крыму, ради бога". При том, что год до этого они как бы всеми силами избегали этих самых [заявлений о возможности ударов ВСУ по Крыму]. А почему они заговорили? Они же прекрасно понимают, что это вилка с ядерным оружием будет. Потому что у них есть решение: теперь появилось. Есть стратегия в этом случае, и они не боятся совершенно", – считает украинский блогер.

Арестович полагает, что Запад не будет наносить превентивный удар по РФ после того, как президент России Владимир Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия.

"Я не думаю, что они будут бить по России. Больше всего похоже вот на что. Если они нанесут удар тактическим ядерным оружием по факту, Америка и НАТО вынесут нахрен всю российскую группировку на всей территории Украины. Просто в ноль", – заявил он.

Для этого, поясняет блогер, силам Альянса нет необходимости физически присутствовать на территории Украины.

"Авиация, ракетные войска – ради бога. У них 11 тыс. "Томагавков" (крылатых ракет Tomahawk. – "ГОРДОН") в залпе в первом. А "Томагавк" – это не "Калибр", а точнее намного. Из Средиземного моря они достанут все это. И у них [оккупантов] просто не останется людей", – рассказал Арестович.

Подобный удар НАТО и США по России, по мнению блогера, облегчит Украине задачу полной деоккупации.

"Российской армии на территории Украины не существует, включая Крым. Вообще вся уничтожена. Мы моментально через три дня выходим на границы, сколько нам понадобится физически пройти, добивая, собирая пленных сачком. Выходим на границы [Украины 1991 года]", – спрогнозировал он.

Даже в такой ситуации, убежден блогер, тотальную ядерную войну РФ не начнет.

"Да его [Путина] пристрелит собственное окружение. Я думаю, что в России начнется тяжелейший кризис сразу внутриполитический. И дядю Вову будут пеленать, мне кажется, за то, что он начал эту самую ядерную войну. Да и сам он вряд ли начнет. Это тупо блеф", – резюмировал Арестович.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube