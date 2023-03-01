Арестович: Если при контрнаступлении у нас не будет возможности выносить боевые порядки противника на 120 км и больше, у наших будут очень большие потери

"Если мы не будем иметь возможности выносить боевые порядки на 120 и больше километров в ноль, будут очень большие потери у наших войск. Наступление – это всегда большие потери. А если будем выносить, то боевые порядки у них будут разваливаться, и наступление будет похоже на искрометное гусарское "улю-лю" в районе Харькова, когда мы вперед пошли на тачанках, гоним, окружаем, разрезаем. Хотелось бы второе, конечно, а не первое. У нас есть два хрестоматийных примера. Харьковское наступление – очень быстрое, молниеносное, с малыми потерями, с очень большими результатами. И херсонское – тяжелейшее, с тысячами потерь убитыми и ранеными с нашей стороны, медленное прогрызание, очень тяжелое. Не хотелось бы херсонского варианта, хотелось бы харьковского", – сказал он.
Арестович отметил, что для этого Украине нужно дальнобойное вооружение, при помощи которого силы обороны смогут выбить штабы россиян и их склады с артиллерией и боеприпасами.
"Для нас критически важно иметь возможность поражать российские боевые порядки на всю их глубину: на 120 и больше километров. Она потихоньку прорывается. [Высокоточные бомбы] JDAM дают. В полигонных условиях летят на 72 километра. Управляемая точность – до 2,5-5 метров. А при благоприятных – и за 100. Это очень сильное оружие. В каком-то смысле эквивалент HIMARS. Если дадут, например, ракеты, которые на 160 [км] летят, – это совсем праздник будет на нашей улице. И дадут в приличных количествах", – сказал он.
Арестович напомнил, что Великобритания первой заговорила о предоставлении Украине ракет Storm Shadow – это крылатая ракета под крылом самолета, которая может лететь на 250 км. Но помимо самого оружие, важно, чтобы его было много.
"Насытить войска бронетехникой, артиллерией. Критическая проблема – минометы. Казалось бы, простейшая вещь, труба с иголкой внутри и плитой. Но мы нуждаемся в них сверхкритически. Их нет. Мы настолько в большом количестве всего нуждаемся, что трудно сказать, что нам не нужно. Но критически – дальнобойное оружие, бронетехника и боевые самолеты. Даже без самолетов мы могли бы двинуться вперед, если бы было дальнобойное оружие, ракетные войска и бронетехника. Этого достаточно для успешного контрнаступления", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".