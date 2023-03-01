Арестович: Если при контрнаступлении у нас не будет возможности выносить боевые порядки противника на 120 км и больше, у наших будут очень большие потери

"Если мы не будем иметь возможности выносить боевые порядки на 120 и больше километров в ноль, будут очень большие потери у наших войск. Наступление – это всегда большие потери. А если будем выносить, то боевые порядки у них будут разваливаться, и наступление будет похоже на искрометное гусарское "улю-лю" в районе Харькова, когда мы вперед пошли на тачанках, гоним, окружаем, разрезаем. Хотелось бы второе, конечно, а не первое. У нас есть два хрестоматийных примера. Харьковское наступление – очень быстрое, молниеносное, с малыми потерями, с очень большими результатами. И херсонское – тяжелейшее, с тысячами потерь убитыми и ранеными с нашей стороны, медленное прогрызание, очень тяжелое. Не хотелось бы херсонского варианта, хотелось бы харьковского", – сказал он.

Арестович отметил, что для этого Украине нужно дальнобойное вооружение, при помощи которого силы обороны смогут выбить штабы россиян и их склады с артиллерией и боеприпасами.

"Для нас критически важно иметь возможность поражать российские боевые порядки на всю их глубину: на 120 и больше километров. Она потихоньку прорывается. [Высокоточные бомбы] JDAM дают. В полигонных условиях летят на 72 километра. Управляемая точность – до 2,5-5 метров. А при благоприятных – и за 100. Это очень сильное оружие. В каком-то смысле эквивалент HIMARS. Если дадут, например, ракеты, которые на 160 [км] летят, – это совсем праздник будет на нашей улице. И дадут в приличных количествах", – сказал он.

Арестович напомнил, что Великобритания первой заговорила о предоставлении Украине ракет Storm Shadow – это крылатая ракета под крылом самолета, которая может лететь на 250 км. Но помимо самого оружие, важно, чтобы его было много.

"Насытить войска бронетехникой, артиллерией. Критическая проблема – минометы. Казалось бы, простейшая вещь, труба с иголкой внутри и плитой. Но мы нуждаемся в них сверхкритически. Их нет. Мы настолько в большом количестве всего нуждаемся, что трудно сказать, что нам не нужно. Но критически – дальнобойное оружие, бронетехника и боевые самолеты. Даже без самолетов мы могли бы двинуться вперед, если бы было дальнобойное оружие, ракетные войска и бронетехника. Этого достаточно для успешного контрнаступления", – сказал он.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube