США не нашли доказательств, что Украина могла перенаправлять переданное ей оружие в другие страны – Пентагон

"Вместо этого мы видим, как подразделения Украины на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя", – сказала она.
США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконной утечки, добавила политик.
Другой высокопоставленный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет. Он добавил, что избавляться от оружия – не в интересах украинцев.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. 24 февраля США объявили о военной помощи еще на $2 млрд.