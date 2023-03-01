США не нашли доказательств, что Украина могла перенаправлять переданное ей оружие в другие страны – Пентагон

"Вместо этого мы видим, как подразделения Украины на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя", – сказала она.

США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконной утечки, добавила политик.

Другой высокопоставленный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет. Он добавил, что избавляться от оружия – не в интересах украинцев.