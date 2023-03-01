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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не нашли доказательств, что Украина могла перенаправлять переданное ей оружие в другие страны – Пентагон

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США последовательно поддерживают Украину, предоставляя в том числе и военную помощь
США последовательно поддерживают Украину, предоставляя в том числе и военную помощь
Фото: EPA

США не нашли никаких доказательств того, что предоставленное Украине оружие могло быть обнаружено за пределами Украины. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер 28 февраля подкомитету по ассигнованиям на оборону Палаты представителей, сообщил канал CNN.

"Вместо этого мы видим, как подразделения Украины на передовой ежедневно эффективно используют помощь в сфере безопасности на поле боя", – сказала она.

США адаптировали свои методы подотчетности к условиям боевых действий, чтобы избежать риска незаконной утечки, добавила политик.

Другой высокопоставленный представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, заявил, что сообщений о пропаже оружия из Украины нет. Он добавил, что избавляться от оружия – не в интересах украинцев.

Контекст:

Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд. 24 февраля США объявили о военной помощи еще на $2 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, Селеста Уолландер
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