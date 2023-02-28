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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне сообщили, что обучение украинцев на Patriot вскоре завершится

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Украинские военные заканчивают курс обучения по эксплуатации ЗРК Patriot, указали в Пентагоне
Украинские военные заканчивают курс обучения по эксплуатации ЗРК Patriot, указали в Пентагоне
Фото: EPA

Более четырех тысяч украинских военнослужащих уже прошли подготовку у военных инструкторов из США и их союзников. Об этом сообщил членам комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, представитель объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Дуглас Симс II, пишет 28 февраля CNN

По словам представителя Пентагона, коллективная подготовка украинских военных продолжается по всей Европе. В результате, добавил он, численность украинских общевойсковые вооруженные формирований "резко увеличится".

Как заявил Симс, с января 2023 года американские военные обучили  более тысячи украинцев. В  результате общее количество обученных американскими инструкторами бойцов ВСУ составляет чуть более четырех тысяч. 

Представитель Пентагона также объявил, что обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot, которое проходило в Форт-Стилле, штат Оклахома, вскоре будет закончено. Таким образом, Вооруженные силы США завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot, сообщил конгрессменам Симс.

CNN отмечает, что Пентагон впервые конкретно указал, когда подготовка украинцев к использованию ЗРК Patriot может закончиться.

Симс выразил уверенность, что украинцы в дальнейшем используют батарею Patriot настолько же умело, насколько эффективно они пользуются своими нынешними системами ПВО

Контекст:

США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.

5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.

20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.

В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.

16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.

В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.

2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.

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