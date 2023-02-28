В Пентагоне сообщили, что обучение украинцев на Patriot вскоре завершится

Украинские военные заканчивают курс обучения по эксплуатации ЗРК Patriot, указали в Пентагоне Фото: EPA

По словам представителя Пентагона, коллективная подготовка украинских военных продолжается по всей Европе. В результате, добавил он, численность украинских общевойсковые вооруженные формирований "резко увеличится".

Как заявил Симс, с января 2023 года американские военные обучили более тысячи украинцев. В результате общее количество обученных американскими инструкторами бойцов ВСУ составляет чуть более четырех тысяч.

Представитель Пентагона также объявил, что обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot, которое проходило в Форт-Стилле, штат Оклахома, вскоре будет закончено. Таким образом, Вооруженные силы США завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot, сообщил конгрессменам Симс.

CNN отмечает, что Пентагон впервые конкретно указал, когда подготовка украинцев к использованию ЗРК Patriot может закончиться.

Симс выразил уверенность, что украинцы в дальнейшем используют батарею Patriot настолько же умело, насколько эффективно они пользуются своими нынешними системами ПВО