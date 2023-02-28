В Пентагоне сообщили, что обучение украинцев на Patriot вскоре завершится

По словам представителя Пентагона, коллективная подготовка украинских военных продолжается по всей Европе. В результате, добавил он, численность украинских общевойсковые вооруженные формирований "резко увеличится".
Как заявил Симс, с января 2023 года американские военные обучили более тысячи украинцев. В результате общее количество обученных американскими инструкторами бойцов ВСУ составляет чуть более четырех тысяч.
Представитель Пентагона также объявил, что обучение украинских военнослужащих работе с системой противовоздушной обороны Patriot, которое проходило в Форт-Стилле, штат Оклахома, вскоре будет закончено. Таким образом, Вооруженные силы США завершат обучение и оснащение первой украинской батареи Patriot, сообщил конгрессменам Симс.
CNN отмечает, что Пентагон впервые конкретно указал, когда подготовка украинцев к использованию ЗРК Patriot может закончиться.
Симс выразил уверенность, что украинцы в дальнейшем используют батарею Patriot настолько же умело, насколько эффективно они пользуются своими нынешними системами ПВО
США объявили о выделении Украине пакета военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot, 21 декабря 2022 года.
5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия.
20 января в документах правительства Нидерландов появилась информация о предоставлении этой страной Украине двух пусковых установок ЗРК Patriot.
В Пентагоне сообщали, что обучение украинских военных для использования систем Patriot займет несколько месяцев.
16 января группа из около 100 военных ВСУ прибыла в США на обучение, сообщили американские СМИ. Впоследствии министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские инструкторы взяли на себя обязательства подготовить украинских военных к управлению системами ПВО Patriot за 10 недель.
В начале февраля в Германию прибыла группа украинских военных для обучения на ЗРК Patriot.
2 февраля атташе по вопросам обороны Украины в Соединенных Штатах сообщил, что украинские военные опережают график учений на системах Patriot и завершат тренировки в США уже через несколько недель.